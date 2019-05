Faits divers… Faits divers… Faits divers…

Braquage en plein jour

Tout le monde s’en rend compte : ce qu’on appelle la criminalité et la délinquance connaissent, ces temps-ci, une recrudescence sans précédent, malgré les efforts continus des autorités. Il y a quelques jours, c’était un meurtre à El Mina. Celui d’un jeune homme poignardé à mort. Un imam de mosquée a failli, lui, perdre la vie, lors d’une attaque à l’arme blanche menée par des malfaiteurs qui ont pu prendre le large, alors que leur victime baignait dans le sang. Une jeune femme a été, elle aussi, grièvement blessée d’une balle tirée par son ex-mari…

Lundi 26 Mai, vers dix heures, le quartier Mbeiyet Achra de Toujounine connait, comme d’habitude, une faible affluence matinale. Le va-et-vient des passants sur l’axe goudronné, en route pour le marché ou le centre-ville se fait de plus en plus rare. Dans une petite épicerie au coin, un seul vendeur s’active. Soudain, une Mercedes 200 sans plaque s’arrête devant la boutique. Trois costauds de teint foncé en descendent, deux pénètrent dans l’établissement, le troisième reste au dehors. Constatant la solitude du boutiquier, un des gaillards tire sa machette et ordonne au vendeur de vider les tiroirs. Ce dernier hésite et essaie de faire traîner les choses, en l’espérance d’un secours. Le malfaiteur lui assène aussitôt un coup au bras puis un autre à l’épaule. L’infortuné marchand hurle de douleur. Le maître et les étudiants d’une mahadra toute proche rappliquent dare-dare. Les bandits n’ont pas même le temps de remonter dans le véhicule. Poursuivis par la foule, ils prennent leurs jambes à leur cou. L’homme à la machette est rattrapé, ses complices parviennent à se volatiliser. La victime est évacuée d’urgence à l’hôpital Cheikh Zayed. Le bandit arrêté est remis aux soins de la police. La voiture utilisée s’est avérée volée.

La bande qui avait blessé l’imam coffrée

L’imam susdit dirige une mosquée sise au quartier Msiden-Nour. Grièvement agressé alors qu’il revenait de la prière d’El Icha, il a été soigné à l’hôpital et sauvé, Al Hamdoulillahi ! Le commissariat de police Arafat 3 ouvrait une enquête. Quelques jours plus tard, un groupe de suspects était arrêté. Au cours de leur audition, ils ont reconnu avoir commis ce délit, ainsi que plusieurs agressions sur des passants, en divers quartiers de la ville. Déférés au Parquet, ils ont été en suivant écroués à la prison de Dar Naïm.

Un grand récidiviste en liberté

Il y a deux semaines, deux agents de recherche du commissariat de police Riyad 1 qui filaient des suspects mènent une descente à Riyad. Deux personnes sont arrêtées. Au cours de la fouille des lieux, un kilogramme de chanvre indien est découvert. Les deux suspects sont embarqués au commissariat. En cours de route, l’un des suspects agresse les policiers et prend la poudre d’escampette. Le second profite de la situation pour en faire de même. L’audacieux agresseur n’est autre que le fameux Ely « Lazertis », bras droit du grand bandit Abdallahi « Lekhal ». Le directeur régional de la police au niveau de Nouakchott-Sud fait alors, de leur arrestation, une priorité absolue car ils ont défié la police.

Après des recherches intenses, Lazertis et son complice sont coffrés, la semaine dernière. Mais, déférés au Parquet de la Wilaya-Sud, Ils sont, suite étrange, aussitôt relâchés, juste placés sous contrôle judiciaire. Les deux policiers victimes ont retiré leur plainte. « Par crainte ou arrangement », nous a-t-on dit.

Mosy