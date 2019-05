Le Club ensemble organise une soirée thématique pour alimenter le programme du candidat Mohamed El Ghazwani

De jeunes cadres, fonctionnaires, administrateurs, et universitaires, de différentes régions du pays, regroupés au sein du club « ENSEMBLE », soutenant le candidat à la présidentielle Mohamed EL GHAZWANI, ont organisé dans la nuit du 24 au 25 Mai une rencontre au Nouakchott-Hotel sur le thème : Le projet du consensus national : Priorités et perspectives. Cette rencontre a été animée par un panel d’experts de haut niveau de la société civile et de chercheurs, ainsi que des représentants du parti ADIL et de l’Union pour la République. Au menu de ce séminaire organisé en soirée, des thèmes variés, allant de l’unité nationale à l’emploi et la formation, passant par la diplomatie et la culture. Il s’agissait pour les organisateurs de brosser les grandes lignes de ce que devraient être les priorités du prochain gouvernement en cas de victoire de leur candidat et alimenter au passage le programme quasi finalisé de l’impétrant pour la campagne électorale à venir. Le président du club Ensemble, Dr. Mârouf BABA AHMED a ainsi remercié les participants pour leurs contributions respectives, soulignant l’importance des recommandations et propositions qui se dégageront de cette rencontre avant de laisser la parole au secrétaire général, Mohamed Yahya El Waled, pour présenter les objectifs du club et le contexte de sa création.

Les différents conférenciers ont ensuite eu 10 minutes chacun pour présenter son sujet avant que le débat ne soit ouvert. Cette soirée a eu lieu en présence du représentant de M. Habib HEMETT, coordinateur de la commission des initiatives de campagne avec comme invité d’honneur M. Mohamed Mahmoud Aghrabatt ancien maire de Nouakchott ainsi que le maire de la localité de Boumdeid M. Abdallah Medallah. La soirée fut ensuite clôturée aux alentours de deux heures du matin, après six présentations magistrales sur les thématiques ciblées et un passionnant débat.

Cette rencontre à vu la participation de :

Ahmed Maouloud Eyda, professeur à l’université de Nouakchott

Jidou Hanani, président de l’association des diplomates professionnels de Mauritanie

Dr. Med Mahmoud Sidi Yahya, SG du MASEF

Dr. Sidina Mohamed SALEH, économiste-statisticien et membre du BE du parti ADEL

Dr. Abdallahi NEM, ancien ministre et membre de la commission du parti UPR

Dr. Amadou Sall professeur à l’université et vice président du Think-Tank Mauritanie perspectives.

Marouf Baba Ahmed