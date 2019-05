Au cours des dix dernières années, la Mauritanie a traversé l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Elle est aujourd’hui en proie à une crise profonde, caractérisée par l’étouffement des libertés, le pillage de l’économie et l’ébranlement de la cohésion nationale.

Les multiples tentatives du régime de lever les verrous constitutionnels relatifs à la limitation des mandats présidentiels sont restées vaines. Elles se sont heurtées à la détermination du peuple mauritanien, à la pression de la Communauté internationale et sans doute de l’Armée, garante de la stabilité de notre pays. Mais le régime en place a montré qu’il ne reculera devant rien pour se maintenir au pouvoir, y compris en fomentant des crises ou des troubles intérieurs.

Dans un ultime sursaut despotique, il tente aujourd’hui, coûte que coûte, de confisquer le droit du peuple à élire librement le prochain président de République.

Par la fraude électorale, l’utilisation abusive des biens de l’Etat et l’asservissement de l’Administration, il s’évertue à obstruer toute perspective de changement démocratique. Néanmoins, les dernières élections législatives et municipales ont montré que l’opposition, à chaque fois qu’elle s’est présentée unie et solidaire, a réussi à battre le candidat du régime. Le succès éclatant de l’héroïque commune de Arafat en est un exemple probant.

Les prochaines élections présidentielles constituent, pour le peuple mauritanien, une opportunité historique de mettre un terme définitif à ce régime tyrannique qui conduit inexorablement notre pays au chaos.

Mon intention était de me présenter à ces élections. Je m’y étais résolument préparé, conformément à mon engagement de lutter inlassablement contre la dictature.

Je constate malheureusement que le régime a usé de tous les moyens pour m’en empêcher. Par conséquent et dans ces circonstances, j’appelle à voter pour M. Sidi Mohamed Ould Boubacar. Sa candidature est aujourd’hui en mesure de rassembler, autour d’elle, tous nos compatriotes qui aspirent à un réel changement démocratique.

Homme de dialogue et de consensus, M. Sidi Mohamed Ould Boubacar possède une grande expérience de gestion et une profonde connaissance du pays. C’est son gouvernement qui a réussi en moins de deux ans, au cours de la transition 2005-2007, à augmenter de 100 % les salaires des fonctionnaires, réduire de moitié la dette du pays et restaurer la confiance des partenaires extérieurs de la Mauritanie. C’est aussi son gouvernement qui a réalisé, dans un climat de consensus remarquable entre tous les Mauritaniens, les premières et les seules élections libres et transparentes jamais organisées en Mauritanie.

Je soutiens M. Sidi Mohamed Ould Boubacar parce que ce dernier s’est engagé, comme moi, à construire l’Etat de droit, à garantir la bonne gouvernance, le respect des droits de l’Homme et la fin des discriminations qui gangrènent notre société.

J’appelle toutes les forces de l’opposition, tous mes amis et tous les Mauritaniens épris de liberté et de justice à soutenir sa candidature aux élections présidentielles de 2019.

Je lance un vibrant appel à la jeunesse, porteuse des espoirs de notre peuple, afin qu’elle apporte son soutien à M. Sidi Mohamed Ould Boubacar pour mettre fin au règne de la démagogie et de l’incurie et offrir à notre pays de réelles perspectives de développement et de démocratie.

Le Changement, c’est maintenant ou jamais.

#FreeMauritanie

28 Mai 2019

Mohamed Bouamatou