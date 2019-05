Ould Raiss directeur adjoint de la campagne de Ghazouani

Par note de service, en date du 26 mai, le candidat Mohamed ould Ghazouani a désigné Sid'Ahmed ould Raiss directeur adjoint de sa campagne nationale. Cadre de haut niveau, ould Raiss fut depuis 2007 ministre du commerce, ministre des finances, gouverneur de la Banque Centrale et ministre de l’économie. Très proche de ould Abdel Aziz, qui l'envoya le représenter en 2009 lors des négociations de Dakar, il dirigera sa campagne pour la présidentielle de cette année là. Avant de s'en débarrasser il y a quatre ans sans qu'on sache exactement les raisons d'une disgrâce aussi subite que surprenante.

De l'équipe d'Aziz, Sid'Ahmed fait partie des cadres politiques les plus compétents et certainement des plus appréciés par l’opposition qui l'a connu à Dakar et lui a laissé forte impression.