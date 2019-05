FFRIM : Ahmed Ould Yahya plébiscité

Seul candidat à sa propre succession, Ahmed Ould Yahya a été réélu, à l’issue, lors de la 19 ème l’Assemblée Générale élective, tenue ce dimanche 26 mai à l’amphithéâtre de la FFRIM, pour un troisième mandat de quatre ans, par le collège électoral, composé de 34 votants. Ahmed Ould Yahya été plébiscité en recueillant 33 voix pour et une contre.

Le patron du football mauritanien a remercié les délégués pour la confiance placée en lui et son équipe. « A travers cette réélection, la famille du football démontre qu’elle est digne des résultats obtenus et des succès enregistrés». Ahmed Ould Yhaya considère que cette confiance représente un poids et une incitation à persévérer dans la voie et entend s’atteler à poursuivre l’aventure entamée», a-t-il réagi à chaud. Enfin, Ahmed Yahya a saisi l'occasion pour louer les excellentes relations qui ne cessent de croitre avec les instances faîtières du football, la FIFA et la CAF.

Elu pour la première fois, en Juillet 2011, à la tête de « l'Equipe du Changement », face à la liste du banquier milliardaire Moulaye Sidi Mohamed Abass, Ahmed ould Yahya avait été réélu en 2015, à la tête d'une liste consensuelle, seule en lice.

La composition du nouveau Comité Exécutif de la FFRIM

Président :

Ahmed YAHYA

Vice-Présidents :

Massa Mamoye DIARRA

Papa Amghar JIDDOU

Boubacar Alepha SY

Membres :

Cheikhani MAOULOUD

Abdel Kader M’Bareck DIENG

Brahim Sounkalo DAO

Mohamedou Mohamed Saleck MOHAMEDOU

Hindou Cheikhna Mohamed LAGHDAF

Kalidou Samba BA

Mohamed Vall MOHAMED

Moussa M’BARECK

Amadou Boubou DIENG

Cheikh GHARRABY

Souleimane Ould BREIHIM