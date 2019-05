Droit de réponse : ORBITech

Suite à l'article paru sur votre site web ce jour, j'aimerai en guise de réponse apporter les éclaircissements suivants :

- La lettre adressée par gesteco prétendant qu'il y à eu un accord entre notre société et gesteco et comportant des accusations infondées s’inscrit dans une série de diffamation que M. Sidi Limam a commencé depuis le rejet de son offre par notre société. En effet, aucun accord n’a jamais eu lieu entre notre société ORBITech et gesteco. La relation avec lui a commencée par une recommandation faite par notre fournisseur au Maroc Ventec-Maroc (qui est le vrai représentant exclusif de Carrier pour la zone qui couvre la Mauritanie en plus d’autres pays) afin de faire appel -en cas de besoin- à ses services pour l'installation des climatiseurs livrés et s’est vite arrêtée à cause du rejet de son offre par notre société.

- En ce qui concerne la représentation exclusive de Carrier en Mauritanie qu’il prétend, Une simple question pourra éclairer la vérité ! comment se fait-il que nous achetons auprès d'une société marocaine au lieu du représentant exclusif, De quelle exclusivité parle gesteco! c'est contradictoire ! et pour l’information Carrier n'a pas de représentant exclusif mauritanien.

Quant à l'offre de gesteco pour le marché en question, elle a été rejetée par notre société pour principalement deux raisons :

- L'offre présentée est excessivement chère par rapport aux concurrents,

- en plus, gesteco nous a informé qu'elle fera recours à des techniciens étrangers qui n'ont pas forcement habilité à exercer le métier en Mauritanie et nous avons préféré de s'appuyer sur la main d'œuvre locale,

- Pour les conditions d’obtention du marché, nous avons présenté une soumission au nom de notre société suite à un appel d’offres dont l’évaluation est faite par un bureau d’études local connu pour son sérieux et notre offre a été jugée la meilleure parmi les 5 offres déposées.

- En ce qui concerne la limite de nos activités, vous pouvez consulter notre site web www.orbitechsarl.com ou de s'approcher de nos clients pour s'assurer de la diversité de nos activités et du professionnalisme de nos collaborateurs commerciaux et techniciens.

- Quant à vos accusations infondées, c'est "l'argument du battu" et je vous conseille de mener une politique commerciale plus pratique pour décrocher des nouvelles commandes au lieu d'utiliser ces genres de pressions qui mènent à rien.

Il parait que le fait de ne pas décrocher une commande est suffisant chez M. Sidi Limam pour dire qu'il s'agit des "pratiques frauduleuses et des procédés déloyaux" !!

Et pour finir, j'aimerai éclairer un point très important sur le fait que si gesteco aviez des droits à réclamer, c'est à la justice qu'il faut aller et non pas à la presse, si ce n’est pas de la diffamation.

A bon entendeur.

Bon Ramadan.