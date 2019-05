Maouloud appelle à la mobilisation contre le bradage de la SNIM

Mohamed ould Maoudoud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et candidat de la Coalition des Forces du Changement Démocratique (CFCD) «Changeons d’Ere) à l’élection présidentielle mauritanienne du 22 juin 2019, a dénoncé le bradage de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM)-au cours d’une rencontre avec la presse dimanche soir.

Le candidat a appelé à la mobilisation des forces vives du pays en vue de faire annuler la session de la mine la plus riche en teneur de la SNIM située dans la préfecture de F’Derick (une trentaine de kilomètres de Zouerate/Nord), cédée à BCM Groupe International, un opérateur australien..

Le candidat a expliqué qu’en plus du nouvel accord de cession, « la SNIM ne détiendrait plus que 20% de son minerai le plus riche avec une teneur de 64% en fer.

Une cession réalisée dans le cadre d’une opacité totale à l’insu des cadres de la SNIM avec une marginalisation des directions techniques.

Une opération inopportune au moment où les cours mondiaux de la tonne du minerai de fer remontent autour de 100 dollars, alors que la SNIM dispose de toutes les ressources humaines et des capacités

financières pour l’exploitation de cette mine. Un choix stratégiquement suicidaire, car économiquement contre productif.

"Je lance un appel à la mobilisation, à tous les mauritaniens, tous les patriotes, à la société et à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle, pour exiger l’annulation de ce contrat de cession, car

la faillite de la SNIM est plus que la fin d’une entreprise, mais la mise à mort au plan économique d’une ville comme Nouadhibou et d’une cité telle que Zouerate", dira-t-il.

La SNIM emploie environ 5000 personnes. Elle contribuait chaque année aux recettes budgétaires du pays pour un tiers avant la chute des cours du fer et les problèmes qu'elle connait.

Résultat: ces contributions ont chuté de manière drastique ces dernières années.