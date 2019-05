Zouerate : Biram fait carton plein

L'enceinte du célèbre cinéma de la ville minière était archi-comble, lors du premier meeting du candidat Biram Dah Abeid à Zouérate dans le cadre de la précampagne. Dans la nuit du 24 au 25 mai 2019, les

zouératois se sont massés dans les rues alentours pour écouter le discours du président d'IRA-Mauritanie. Le candidat indépendant Biram Dah Abeid, arrivé en début d'après-midi du 24 mai avait été accueilli à l'aéroport de la cité minière par une foule de sympathisants en liesse. Il est entré dans la ville dans un défilé motorisé très imposant.

Le premier discours du leader abolitionniste à été axé sur la guerre sans merci que lui a mené le pouvoir mauritanien durant une décennie au cours de laquelle tous les moyens et coups bas ont été mis en œuvre pour éradiquer le courant abolitionniste et écorcher l'image de son leader. Biram relata toutes les péripéties de cette longue lutte et les victoires que lui et ses compagnons ont remportées contre le pouvoir. Biram a mis en relief sa stratégie pour la victoire finale en 2019 contre le pouvoir qui a tant fait mal aux mauritaniens.

Le président Biram Dah Abeid a expliqué et dénoncé le pillage et la gabegie auxquels sont soumises les richesses minières de la Snim. Sur la lancée, il a dénoncé l'oppression et l'exploitation auxquelles

est soumise la main-d'œuvre dans les mines. Il a indexé le système de sous-traitance des ouvriers mauritaniens ou tacheronat, assimilable à l'esclavage.

Enfin, le candidat a aussi vivement fustigé la corruption, le vol et le détournement auxquels sont sujets les rentrées en devises de la Snim, à travers des chats gras dotés d'influence au sein du clan du chef de l'Etat mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.