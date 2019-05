Directoire de campagne du candidat Ghazouani : Satisfaction au Trarza

Après la publication de la liste des membres du directoire de la campagne du candidat Mohamed Ould Ghazouani, où le Trarza obtient la part du lion avec six éléments*, la satisfaction est perceptible au niveau de la wilaya. Ainsi l’émir du Trarza, Ahmed Salem Ould Mohamed Lehbib, s’est dit ravi que le candidat honore la Wilaya par cette distinction qui témoigne de l’intérêt qu’il accorde à cette région, importante par son poids démographique et ses potentialités économiques. Le Trarza est, en effet, la région la plus peuplée de Mauritanie et regroupe plus de 12% de l’électorat.

L’émir, qui avait organisé il y a quelques semaines, une grande initiative de soutien à Ghazouani dans son fief de Lebeired, non loin de Rosso, serait, dit-on prêt, à s’investir personnellement dans la campagne du candidat en signe de reconnaissance pour cet égard pour la wilaya.

D’autre part, les ressortissants du Trarza commencent à s’organiser à Nouakchott en vue de la campagne électorale. Une commission, dirigée par Boydiel Ould Houmeid et comprenant deux ressortissants par moughataa, est déjà à pied d’œuvre. Elle a mis en place des sous-commissions dans chaque moughataa de Nouakchott et a déjà élaboré un plan d’action qui sera exécuté durant la prochaine campagne.

*Baba Ould Sidi, Mohamed Ould Abdelvetah, Habib Ould Hemet, Me Cheikh ould Hindy, Mohamed ould Bilal et Oum El Vadhli Mint Sadegh