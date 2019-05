Amnesty International demande la libération de Jiddou et Weddady

Amnesty International (AI), organisation de défense des droits humains à travers le monde, invite les autorités mauritaniennes « à libérer immédiatement et sans conditions 2 célèbres blogueurs détenus depuis 2 mois pour avoir dénoncé des faits présumés de corruption sur les réseaux sociaux » dans une déclaration publiée mercredi.

Cheikh ould Jiddou et Abderrahamane ould Wedday ont été arrêtés le 22 mars et placés en détention préventive pour «dénonciation calomnieuse » à la suite d’une série d’écrits faisant état de la saisie d’un fonds de 2 milliards de dollars us, appartenant à de hautes personnalités mauritaniennes, dans une banque des Emirats Arabes Unis (EAU), citant le nom du président Mohamed ould Abdel Aziz.

Ces allégations ont été démenties par un communiqué des autorités judiciaires sur la base d’une enquête qu’elles affirment avoir mené auprès des institutions financières nationales et à Dubaï.

« Cheikh ould Jiddou et Abderrahmane ould Weddady sont connus pour leur promptitude à dénoncer à travers leurs blogs, les atteintes aux droits humains, à la mauvaise gouvernance, et inspirent d’autres jeunes du pays qui se mettent ainsi à exercer leur droit à la liberté d’expression par divers canaux, y compris en ligne », explique Fatou Kine Diop, responsable Amnesty International/Afrique de l’Ouest.

La détention « illégale de ces 2 individus montre que le gouvernement mauritanien est décidé à écraser les dissidents et à utiliser la répression contre les voix perçues comme critiques qui s’élèvent dans le pays. Nous demandons leur libération immédiate et inconditionnelle ».