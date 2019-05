Le CAP tient son congrès constitutif, le 2 juin

Le Centre par l’action et le Progrès (LECAP) a annoncé la tenue de son congrès constitutif, le 2 juin à partir de 15 h dans l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott, affirme une source proche de cette nouvelle formation politique, reconnue par les services du ministère de l’intérieur, le 17 mai. Une occasion pour lancer ses activités mais aussi de se positionner par rapport aux prétendants à la présidentielle du 22 juin. A cet effet, les responsables de ce parti invitent l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile à prendre part à cet important évènement.

Dans la foulée, le bureau exécutif provisoire a rendu publique ce jeudi, 23 mai, la déclaration de politique du parti. Le texte définit l’identité du parti, ses principes, son objectif général, ses objectifs spécifiques et ses moyens d’action.

Animé par l’ex député maire de Rosso, Sidi Diara, le CAP qui se veut un parti centriste ambitionne de « consolider l’unité nationale en considération d’un destin commun. Notre engagement sera gouverné en permanence par cette exigence en ce sens que nous nous démarquerons totalement de tout ce qui peut, un tant soit peu, de près ou de loin, directement ou indirectement, porter préjudice à la cohésion sociale ».

« Le CAP est attaché à l’Islam, notre religion, en tant que référence première et suprême de nos règles, de nos positions et de notre action et en tant que lien indéfectible entre les composantes de notre nation », peut-on lire dans la déclaration.



République Islamique de Mauritanie

LE CENTRE PAR L’ACTION ET

POUR LE PROGRÈS (LE CAP) Nouakchott, le 15 mai 2019

Déclaration Politique

I-Notre identité, nos moyens d'action et notre objectif général

Le CENTRE c’est notre identité, l’ACTION notre moyen, le PROGRÈS notre but.

Par le CENTRE qui est notre identité, nous voulons incarner le juste équilibre :

ü Entre la centralisation excessive et une décentralisation incontrôlée, pour l’Etat unitaire à travers des structures administratives solidement arrimées au pouvoir central et une décentralisation qui laisse suffisamment de place aux expressions locales bien ancrées dans les traditions du pays ;

ü Entre le libéralisme et le socialisme, pour une économie de liberté réconciliée aux exigences de justice sociale, de solidarité et de redistribution ;

ü Par la modération du discours et de l’action politique et par le rejet de toute forme de dérive et d’extrémisme ;

ü Par le soutien, assumé et non complaisant, aux réalisations de l’Etat au lieu de l’opposition systématique, de même que par notre volonté de maintenir le fil du dialogue avec toutes les formations politiques républicaines.

Par l’ACTION, nous affirmons que le CENTRE est le juste milieu mis en œuvre par une action politique pacifique, modérée, cohérente et concrète et que, donc, ce n’est pas une idée abstraite.

Notre action politique consiste à développer des propositions, à proposer notre contribution, à maintenir le fil du dialogue et à surmonter les contingences pour obtenir le consensus car nous sommes résolument inscrits dans le jeu démocratique dans la perspective d’une alternance pacifique au pouvoir.

Par le PROGRÈS, nous poursuivons un but de transformation et d’adaptation de la société afin de la rendre la meilleure possible.

Dans cette optique notre objectif général estd’œuvrer pour la prospérité du pays et le plein épanouissement social, collectif et individuel.

II - Nos principes et nos objectifs spécifiques

1. Principes : Notre parti est viscéralement attaché :

ü à l’Islam, notre religion, en tant que référence première et suprême de nos règles, de nos positions et de notre action et en tant que lien indéfectible entre les composantes de notre nation ;

ü à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

ü à l’Etat de droit,

ü à la forme républicaine de l’Etat ;

ü à la démocratie pluraliste et à l’alternance pacifique au pouvoir ;

ü A la modération des positions et de l’action ;

ü au rejet des postures radicales, des logiques de confrontation et des arguments de mauvaise foi pour jeter le discrédit sur nos institutions.

2. Objectifs spécifiques : Le CAP est créé notamment pour :

ü Consolider l’unité nationale en considération d’un destin commun. Notre engagement sera gouverné en permanence par cette exigence en ce sens que nous nous démarquerons totalement de tout ce qui peut, un tant soit peu, de près ou de loin, directement ou indirectement, porter préjudice à la cohésion sociale ;

ü Concourir à l’exercice démocratique du pouvoir et contribuer à la saine gestion des affaires publiques ;

ü Promouvoir et défendre son projet de société et son programme politique ;

ü Renforcer la sécurité des biens et des personnes et œuvrer pour la permanence de la paix dans notre pays ;

ü Défendre la culture islamique, arabe et africaine et valoriser le patrimoine national ;

ü Protéger notre pays de toute tentation et de toute dérive extrémiste ;

ü Défendre notre souverainetéet développer la position et le rayonnement de notre pays au plan sous-régional, régional et international ;

ü Œuvrer pour un développement intégré fondé sur le juste équilibre:

§ entre les choix macroéconomiques et microéconomiques ;

§ entre les programmes structurels et les interventions conjoncturelles ;

§ entre le secteur public et le secteur privé pour le développement de notre pays ;

§ dans la prise en compte adaptée des réalités sectorielles (agriculture, élevage, pèche, mine, pétrole, tourisme, artisanat, etc.) ;

§ dans la territorialisation des activités économiques et des pôles de développement destinés à avoir un effet d’entrainement sur d’autres secteurs ;

Notre objectif de développement intégré vise une amélioration globale de la situation qui favorise ainsi la satisfaction des besoins de santé, d’éducation et de formation professionnelle, d’emploi, de hausse du pouvoir d’achat, de lutte contre la pauvreté, d’habitat, d’eau,d’électricité, d’infrastructures adéquates, etc.

Pour le Bureau Exécutif

Le Président

Sidi Mohamed ALIOUNE Mohamed El Abd