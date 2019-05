La RAM lance une campagne d’affichage urbain

Dans le cadre de sa politique promotionnelle, la Royal Air Maroc a décidé d’innover cette année. Ainsi, elle vient de lancer une campagne d’affichage urbain sur panneaux statiques et écrans dynamiques en certains points stratégiques de Nouakchott. La campagne durera quatre mois et vise à communiquer et promouvoir auprès du grand public les nouvelles ouvertures de lignes de Royal Air Maroc de l’année 2019 (Miami, Boston, Vienne, Athènes, Amman).

D’autre part, la RAM fêtera dans quelques jours l’ouverture de sa septième fréquence sur Nouakchott. Le vol quittera Casablanca tous les mardis soir pour un retour mercredi matin.