Mourabitoune : La liste pour la CAN 2019

Corentin Martins, le sélectionneur des Mourabitoune, a communiqué , lundi 20 mai, la liste des 23 joueurs retenus (Six joueurs du championnat local et dix-sept expatriés) pour la Coupe d’Afrique des Nations « Egypte 2019 ».Une liste de sept réservistes devant pallier à d’éventuelles blessures a été dévoilée par le sélectionneur national.

Sans surprise, le technicien français a décidé de faire confiance à l'ossature de base reconduisant ainsi le même groupe qui a disputé les éliminatoires de la CAN excepté Niass, Papis Dicko et Salah Dine Boubacar, le gardien de Tevragh Zeina, blessé. Face à la presse, Corentin Martins a détaillé les critères déterminants ayant prévalu dans le choix des 23 joueurs se fondant sur la « qualité individuelle, la bonne ambiance, le plaisir d’être ensemble surtout une juste récompense pour des joueurs ayant participé de façon judicieuse à la qualification. Il a fallu aussi ouvrir la porte à deux nouveaux joueurs Souleymane Anne et Ibrahima Coulibaly qui disposent de qualités intrinsèques et pouvant apporter un plus à la sélection ». Lors de la rencontre amicale face au Ghana, Anne, puissant attaquant, a montré de bonnes choses. Coulibaly fait preuve de beaucoup d’intelligence dans le jeu», a fait remarquer Martins.

Les Mourabitoune entament à partir du 1er juin prochain, leur stage de préparation d’une semaine à Nouakchott. Le groupe se rendra le 8 juin à Marrakech où ils joueront deux rencontres amicales face au Madagascar (le 14) et le Bénin (18 juin) avant le déplacement de Suez le 19 du même mois. Les sept joueurs réservistes disposeront d’un programme individuel.

Pour une meilleure préparation, la FFRIM a décidé d’étoffer le staff de l’équipe nationale avec les arrivées d’un entraîneur adjoint et d’un nouveau médecin, un préparateur physique, d’un expert vidéo, d’un ostéopathe et d’un kinésithérapeute. « Il est important de mener une préparation optimale pour être à la hauteur de la compétition qui sera du reste difficile. Nous sommes conscients et confiants que nous ne sommes pas une petite équipe», a jugé Ahmed Ould Yahya, le président de la fédération mauritanienne de football, présent lors de la conférence de presse.

Rappelons que pour sa première phase finale de CAN, la Mauritanie est logée dans le groupe E avec le Mali, la Tunisie et l’Angola.

Les 23 Mourabitounes

Gardiens (3) : Souleimane BRAHIM (FC Nouadhibou), Namori Diaw (ASC Kedia), Babacar DIOP (AS Police)

Défenseurs (8) : Abdoul Ba (AJ Auxerre/France), Bakary N’DIAYE (Difaâ Hassani d'El Jadida/Maroc), Saly SARR (Servette FC/Suisse), Diadié Diarra (CS Sedan/France), Harouna ABOU DEMBA (Grenoble Foot 38/France), El Mostapha DIAW (Nouakchott King’s), Aly ABEID (Deportiva Alcorcón/Espagne), Abdelkader THIAM (US Orléans/France)

Milieux (7) : Hassen El ID (Real Valladolid/Espagne), Khassa CAMARA (AO Xanthi/Grèce), Mohamed Dellah YALI (DRB Tadjenanet/Algérie), Diallo GUIDILÈYE (Elazığspor Kulübü/Turquie), Abdoulaye GAYE (FC Nouadhibou), Alassane DIOP (Hajer FC/Arabie Saoudite), Ibrahima COULIBALY (Grenoble Foot 38/France)

Attaquants (5) : Adama BA (Giresunspor Kulübü/Turquie), Ismail DIAKHITÉ (US Tataouine/Tunisie), Khalil Moulay Ahmed BESSAM (AS Gabès/Tunisie), Hemeya TANJY (FC Nouadhibou), Souleymane ANNE (FC Aurillac Arpajon CA/France)

LES 7 Réservistes

Gardien (1) : Assane Aly (Red Star FC/France)

Défenseurs (2) : Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France)

Milieux (2) : Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde)

Attaquants (2) : Amadou Niass (Salam Zagharta/Liban), Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie)

--------------------------------

AB Sport, nouvel équipementier des Mourabitounes

La Fédération de Football de la Mauritanie (FFRIM) a signé ce lundi un contrat de deux ans avec l’équipementier AB Sport. La marque habillera les sélections nationales de Mauritanie pour la période 2019-2021.

La FFRIM, représentée par son président Monsieur Ahmed Yahya et l’équipementier sportif AB Sport, représenté par son directeur Monsieur Bassam El Akkil, ont paraphé le contrat qui les lie désormais pour les deux prochaines années, ce lundi soir à l’amphithéâtre de l’instance faîtière du football mauritanien.

Les invités et journalistes présents à la cérémonie de signature ont également pu découvrir les maillots que vont arborer les Mourabitounes lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 organisée en Égypte (du 21 juin au 19 juillet).

Les maillots seront disponibles à partir du samedi 1er juin dans différents points de vente en Mauritanie mis en place à Nouakchott et à l’intérieur du pays par le groupe EMG, avec qui la fédération vient de nouer un partenariat. Les deux tuniques (domicile et extérieur) seront aussi accessibles dans un stand situé devant le stade olympique.

Pour Bassam El Akkil, Directeur de la marque AB Sport , « c’est une fierté pour nous de devenir partenaire de la FFRIM, avec qui nous avons un objectif commun, l’envie de progresser. »