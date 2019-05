L’ambassadeur du Maroc offre un « Ftour » aux ressortissants du royaume

Sacrifiant à une tradition naissante initiée en 2018, l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, à offert un «Ftour –rupture du jeûne» aux ressortissants du royaume vivant à Nouakchott, lundi soir, correspondant au 15é jour du mois béni du Ramadan.

La manifestation très sympathique, sous forme de retrouvailles conviviales et chaleureuses, a eu pour cadre l’hôtel Atlantic. Elle a réuni plus de 200 invités, ressortissants marocains (cadres et artisans), des officiels et diverses personnalités mauritaniennes.

Le double objectif de cette rencontre est de contribuer au resserrement des liens de solidarité et de partage entre citoyens marocains résidents en Mauritanie d’une part, et consolider les rapports d’amitié et de fraternité unissant les états et les peuples de Mauritanie et du Maroc depuis plus d’un millénaire, d’autre part.

La Communauté marocaine de Nouakchott est estimée à 1600 personnes (hauts cadres, commerçants، artisans dans différentes branches d’activités…..).