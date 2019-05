Les employés du CNC donnent de leur sang pour permettre d’opérer les malades

Les employés du centre national de cardiologie ont décidé de donner de leur sang pour permettre aux malades de l’établissement de se faire opérer. Programmés la semaine prochaine pour passer sur la table d’opération, ces malades risquaient de voir leur calvaire se prolonger à cause du maque de sang au niveau de la banque et au centre national de transfusion sanguine (CNTS). Les mauritaniens, qui ne sont pas de bons donneurs, se font très rares en période de Ramadan. Et face à cette situation, « le personnel du centre a pris cette noble initiative de donner ce produit vital aux malades en attente d’opération», explique le Pr. Ahmed Eba, directeur de l’établissement.

Ainsi, une quarantaine de fonctionnaires (médecins, infirmiers, personnel d’administration, garçons et filles de salle, chauffeurs… ), avec à leur tête le chef d’établissement sont passés sur la table du bus de collecte du CNTS, ce vendredi, après la rupture du jeûne. Un gros effort pour retourner, en ce moment là au centre, situé à quelques sept kilomètres de la capitale. Ce faisant, ces employés administrent ainsi, un beau geste de solidarité en cette période de Ramadan où les musulmans sont invités, non seulement à jeûner, à prier , mais aussi à témoigner de leur solidarité et générosité à leurs proches, aux nécessiteux en particulier. Illustration du serment d’Hippocrate !