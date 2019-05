Présidentielle 2019 : Le groupe de l’ex député maire de Rosso, Sidi Diara fera connaître sa position au plus tard mardi prochain

Le groupe de l’ex député de Rosso Sidi Diara pourrait annoncer sa décision de soutenir l’un des 6 candidats à la présidentielle, lundi ou mardi prochain, indique une source digne de foi. Ce groupe de cadres de Rosso a été approché par les candidats Ould Boubacar, Ould Ghazwani et Ould Maouloud mais n’a toujours pas arrêté son choix. Et cause, il entend prendre l’avis de sa base. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le leader du groupe se rend à Rosso, ce week-end pour échanger avec les cadres et sympathisants du groupe. En même temps, d’autres membres du groupe organiseront des rencontres similaires au niveau de Nouakchott. Et c’est au terme de ces concertations tout azimut que le groupe fera connaître, au cours d’un point de presse, son choix sur l’un des prétendants à la magistrature suprême. Suspens donc.

Rappelons que Sidi Diara a été reçu, il y a quelques jours par le président Aziz avec qui il a échangé sur la situation politique du pays, notamment l’élection présidentielle du 22 juin. Le président Aziz a profité de cette rencontre pour remercier l’ex député maire pour son rôle décisif et celui de son groupe dans la victoire des candidats de l’UPR lors des dernières élections municipales et régionales de septembre dernier. Sidi Diara, qui avait renoncé à rempiler à la tête de la mairie de Rosso et pour le fauteuil de député avait joué un rôle déterminant dans la victoire des candidats de l’UPR, mis en difficulté au 1er tour.

Sidi Diara est à la tête d’un groupe de jeunes cadres qui, pour leur baptême de feu politique, avaient battu haut la main et au premier tour les candidats de l’UPR, et à la mairie et à la députation au cours des élections locales de 2013. Une entrée fracassante dans l'arène politique locale qui avait surpris plus d'un observateur. Après leur départ du parti El Wiam, ce groupe a décidé de créer un parti politique, mais leur dossier dort encore dans les tiroirs du ministère de l’intérieur. Et dans la foulée, la candidature de son leader à la présidentielle de cette année avait circulé dans les médias.