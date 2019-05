Présidentielle 2019 : Tournée de précampagne du candidat de la CVE dans les régions sud: Forte mobilisation des populations

Le candidat de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) a quitté Nouakchott le mercredi 25 mai vers 12 h à destination de Boghé, dans la Wilaya du Brkana. A la tête d’une forte délégation des partis de la coalition et des mouvements de la société civile, le candidat Kane effectue une tournée de précampagne dans les régions sud du pays. Première étape de cette tournée, le village de Saradougou. Tout un symbole, ce village est le fief du directeur national de campagne du candidat. Ici, les populations ont mis les petits plats dans les grands, en réservant un vibrant accueil à Dr. Kane Hamidou Baba et sa délégation. Dans un meeting qu’il a présidé, le candidat Kane a expliqué les raisons qui ont conduit la coalition vivre ensemble à s’engager dans la présidentielle. Il s’agit, explique-t-il, à une foule acquise, de refonder la Mauritanie sur des bases justes et égalitaire. "Nous voulons bâtir une Mauritanie où le vivre ensemble a un sens, une Mauritanie où les citoyens jouissent des mêmes droits et s’acquittent des mêmes devoirs", a-t-il dit. Dr. Kane Hamidou Baba a également évoqué ses projets de charte de l’unité nationale, la création des emplois pour les jeunes, la bonne gouvernance…. "Et pour atteindre cet objectif consigné dans son programme électoral, poursuit le candidat, vous devez vous inscrire sur les listes électorales et voter massivement, le 22 juin et en vous opposant à la fraude et à l’usurpation de vos suffrages. C'est un défi que nous devons relever ensemble et je sais pouvoir compter sur votre détermination."

Sur la route de Boghé, il a effectué des arrêts dans plusieurs localités où les populations l’attendaient pour lui témoigner leur soutien.

A Boghé où il a reçu un accueil digne du nom, le candidat Kane a présidé une réunion des cadres où l’ensemble des questions relatives à la campagne, au retrait des cartes et aux opérations de votes ont été passées en revue. Cap ensuite sur les départements de M’Bagne et Bababé avec de nombreux arrêts et un clou à Aéré M’Bar, Senoboussobé, Aéré Golléré, commune d’origine du président Balas et réunions des cadres à Bababé. Cap ensuite sur M’Bagne avec des arrêts dans plusieurs villages du Walo dont les populations ont tenu, malgré la chaleur et le Ramadan sont sorties pour accueillir le candidat Kane.

Partout où il est passé, les observateurs ont noté une forte mobilisation des populations, en particulier les jeunes déterminés à peser de leur poids dans le scrutin du 22 juin.