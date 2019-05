Suspension de subventions et blocage de pension de veillesse

Monsieur le Premier Ministre,

Faisant suite à l’extrême gravité de la situation et de la volonté manifeste du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, d’asphyxier la CLTM sans fondement juridique,

Nous avons l’honneur d’attirer votre attention que les mesures prises par ce Département de suspendre les subventions légalement attribuées à notre Organisation depuis 1999 et le blocage de la pension de vieillesse de son Secrétaire Général constituent des abus de pouvoir flagrants car ses pratiques relèvent de l’ignorance, d’abus de responsabilité sinon d’un cynisme et esprit de haine et de bassesse.

Il est surprenant, incontestable et incompréhensible que la CLTM soit l’une des Organisations syndicales les plus représentatives et qu’elle soit privée de son droit, acquis depuis une vingtaine d’années par le simple vouloir d’un Responsable. Quoi qu’on fasse, elle reste attachée à la légalité et au respect, sans compromis, des droits inaliénables des travailleurs

La CLTM ne cessera de lutter et de défendre les travailleurs, par tous les moyens légaux que lui confère la Loi et rappelle que les harcèlements, intimidations ou privations n’entameront en rien sa détermination dans ce noble et légitime combat : « défendre les droits et acquis des travailleurs ».

Le fait de bloquer la pension de vieillesse du Secrétaire Général de la CLTM qui est un droit, acquis à la sueur de son front, sort du cadre légal de travail et devient inquiétant quant à l’aboutissement de cette extrême volonté de vouloir détruire la CLTM et son Secrétaire Général en violation des textes et règlements, des normes administratives et de la Convention 087 de l’OIT sur les libertés syndicales.

La CLTM dénonce avec vigueur cet état de fait regrettable qui dépasse les prérogatives du Ministère et vous invite à faire corriger les errements de certains responsables qui ne font pas la gloire de votre Gouvernement et ne sont pas également de nature à instaurer un climat de paix et de sérénité auquel nous aspirons tous.

Samory Ould Beye

Secrétaire Général de la

CLTM-Mauritanie