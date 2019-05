Football : Des joueurs mauritaniens attendus à Salou

Sept joueurs mauritaniens sont en stage de perfectionnement, depuis le jeudi 9 Mai dernier, au Complex Esportiu Futbol Salou (Barcelone-Espagne). Six sont sociétaires de l’ASAC-Concorde : Idrissa Thiam « Kaw », Cheikh Saadna Souleïmane, Saïdou Barry, Abou ElId M’Bareck, Fodé Traoré et Amadou Fall. Le septième, Sidi Bouna Sidi Amar, de JAHE, a été choisi pour remplacer Camara, blessé et récemment opéré, avec succès, du ligament croisé interne, en Tunisie.

Durant trois mois, ils bénéficieront d’une formation complémentaire de haut niveau, avant de subir des tests. C’est un protocole d’accord liant l’ASAC Concorde à Lead&Playa qui a permis le départ de cette première vague, elle sera suivie d’autres, incha Allah. En charge de placer des joueurs et entraîneurs dans le monde entier, la plateforme espagnole «Lead and Play» que dirige Xavier Gonzalès avait en effet paraphé un accord avec le président de l’ASAC Concorde, El Hadj Sy.

Pour rappel, les Mourabitounes avaient eux-mêmes effectué, en Mai 2016, un stage de préparation à Salou, en perspective du match contre le Cameroun, le 3 Juin à Nouakchott, dans le cadre de la 5ème

journée des éliminatoires de la CAN 2017.

************************************

Abdel Aziz Bouh aux Universiades d’été

La FIFA a choisi un arbitre mauritanien pour prendre part aux Universiades d’été, compétition internationale universitaire multisports, organisées en Juillet en Italie. Abdel Aziz Mohamed Bouh (international depuis cette année) se rendra donc à Naples, du 3 au 14 Juillet prochain. L’arbitre mauritanien de 26 ans officiera lors de cette compétition organisée, tous les deux ans, par la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU).

Les Universiades d’été représentent le plus grand événement multisports au monde, après les Jeux Olympiques. Elles sont composées de quatorze sports obligatoires (athlétisme, badminton, basket-ball, escrime, football, gymnastique, judo, natation, plongeon, water-polo, taekwondo, tennis de table, tennis, volleyball) et de plusieurs sports optionnels déterminés par le pays organisateur.

Coupe nationale de fotball : finale le 25 Mai

La date de la finale de la Coupe nationale est enfin connue. Elle opposera l’ASC SNIM à l’ASC Kédia, le 25 Mai. C’est par circulaire que la Ligue Nationale de Football l’a annoncé, le lundi 13 Mai. Le derby entre les deux formations nordistes se déroulera donc en plein mois béni du Ramdan, en nocturne (22h GMT), au stade Cheikha Boïdiya.

-----------------------------------

Basket : Etoile du Nord sacré champion de Mauritanie, pour la seconde année consécutive

C’est à l'issue d’une finale qui l'opposait, à Nouakchott, à Teyarett Feu Lemir, et qu’il a dominée de bout en bout, que le club de basket-ball Etoile du Nord de Nouakchott a, pour la deuxième année consécutive, conquis le titre de champion de Mauritanie. Le match s'est soldé par le score de 64 à 47.

La finale était présidée par Madame Djindah BAL, ministre de la Jeunesse et des sports. « Participant, depuis des années, au championnat national, Etoile du Nord concourt activement », a souligné Fall Youssouf, président de la FBBRIM, « à la relance, avec la fédération, de la discipline en notre pays ». Et de poursuivre sur cette lancée, en gratifiant le président du club de ses félicitations : « C’est avec grand plaisir que je vous adresse, au nom de toute la famille du basket, mes plus chaleureuses félicitations pour ce nouveau titre qui témoigne de votre passion pour la balle au panier, deuxième sport dans notre pays, passion sans laquelle ces résultats n’auraient pas pu être possibles. […] Et mes félicitations s’adressent, également bien sûr, à tous les joueurs, à l’encadrement technique et à tous vos supporters. Bravo à tous ! »