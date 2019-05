Un GRAND BRAVO au Professeur SECK Mame Ndiack de nous avoir redonné l’espoir pour un véritable changement

Le vrai combattant, c’est celui qui dénonce toutes les injustices et inégalités de traitement entre les citoyens, mais pas seulement s’il en est victime

ü Faut-il être de mèche avec le système pour décrocher des signatures ?

ü Faut-il être candidat du système comme on nous accuse pour décrocher des signatures ?

ü Faut-il être victime d’une injustice pour la dénoncer ?

Ce refus par les autorités à débloquer les parrainages ferme la G… de ceux qui nous accusent d'être une candidature du système et de la division.

Cette candidature m'a appris à quel point l'homme pouvait être hypocrite, cruel et méchant.

Cette candidature m’a appris que les premiers qui n'hésitent pas à te salir et te calomnier, ce sont ceux qui se disent ta famille, tes amis, ta communauté pour leurs intérêts personnels

Cette candidature m’a appris que tous les candidats dits de l’opposition ne jouissent pas de la même sympathie au sein des hommes du système seuls maitres à bord pour délivrer les signatures.

Dis-toi que malgré notre difficulté de réunir les parrainages, un nouveau combat est né.

C’est une fierté pour toi d'être l'instigateur d'une nouvelle vision, même si nous avons été victimes d’un complot alors nous jouissons de tous nos droits de citoyens pour prétendre participer à ces échéances.

Tu as démontré que dans la vie, il faut du culot pour prendre son destin en main et être acteur du changement vaut mieux que de rester applaudisseur et suiviste.

Dis-toi que d'autres échéances nous attendent car ce jour doit marquer le début d'une lutte sans merci en faveur de la justice et l’égalité, professeur.

Ton engagement doit rester sans faille, ce combat pour la liberté, l'égalité et la justice doit commencer dans nos propres rangs, dans nos familles et dans notre propre communauté avant de le généraliser car nous les subissons tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.

Je suis très fier de toi et te conseille de bien réfléchir avant de prendre une quelconque décision. S'il y a des personnes qui suivent et applaudissent sur un simple mot d’ordre, dis-toi que d’autres ont brisé leurs chaines et rompu avec cette politique pour te soutenir dans ton entreprise.

Que Dieu nous protège des hypocrites et nous guide sur le droit chemin pour prendre la bonne décision car le combat ne vient que de commencer.

Comme le poids de notre soutien à qui que ce soit ne pèsera pas sur la balance, prenons le temps de réfléchir sur la suite à donner à notre combat car contrairement à d’autres, il ne s’arrêtera pas après le 22 juin.

Tout citoyen qui aspire au véritable changement plus particulièrement les jeunes et les femmes ont le devoir d’adhérer à notre projet comment acteurs car c’est de leur avenir qu’il s’agit et celui de leurs enfants.

De toute façon quelle que soit la décision que nous prendrons, nous serons et resterons toujours le CON de quelqu'un.

Malal SECK