Plateforme du Rassemblement des Peulh de Mauritanie remise au Candidat Ghazwani: Pour une Mauritanie Unie, tournée vers l’avenir

Les événements de la fin du siècle dernier ont mis à rude épreuve l’unité nationale et la cohésion sociale de notre pays. Les frustrations nées de cette situation ont engendré des discours de violence et de haine amplifiés par les réseaux sociaux. Des jeunes bien formés mais sans perspectives de carrière à leur mesure dans leur pays émigrent et, pour certains, se mettent au service de ces réseaux.

Les pouvoirs publics nationaux ont certes fourni de grands efforts dans nombre de secteurs vitaux, efforts dont les résultats notables ont eu des impacts positifs sur l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations du pays, ayant permis, en particulier, de réduire l’impact des douloureux événements de 1989-91, qui ont été des années difficiles pour toute la Mauritanie, et, plus particulièrement encore, pour la Communauté Pulaar de notre pays. Pour importants qu’ils soient, les efforts fournis demeurent insuffisants pour atténuer, voire soigner le sentiment d’injustice et les pratiques avérées d’exclusion infligées aux populations Pulaar de Mauritanie.

En dépit des souffrances vécues, nos populations sont restées et demeurent attachées à construire, avec l’ensemble des autres Communautés nationales, une Mauritanie fraternelle, enracinée dans ses valeurs fondamentales, résolument tournée vers l’avenir.

C’est ce qui justifie notre adhésion massive à l’UPR, qui est le Parti le plus représentatif de la diversité culturelle de notre pays, le Parti qui rassemble et qui sert de cadre de concertation, d’action et d’encadrement des larges couches, souches et composantes de notre pays. Le choix de l’UPR, qui est le Parti de l’écrasante majorité des responsables, cadres, acteurs politiques, dignitaires, jeunes et femmes de notre pays, est largement partagé et soutenu aussi bien par la majorité des populations de la Vallée, notamment par celles de la Composante Pulaar, dont les rangs ont été renforcés par de nombreuses personnalités indépendantes et des sympathisants de la Vallée.

Ainsi, le choix du Candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Gazouani, par l’UPR ainsi que par tous les Partis de la majorité présidentielle, pour briguer la magistrature suprême du pays, nous honore et nous engage à aller avec le meilleur choix pour la Mauritanie d’aujourd’hui.

Notre choix est encore plus déterminé en ce que le Candidat est parrainé par Son Excellence, le Président Mohamed Ould Abdel AZIZ, dont nous saluons ici les nombreuses réalisations dans divers secteurs de la vie nationale, dont les impacts positifs contribuent à améliorer durablement le cadre et les conditions de vie de tous les mauritaniens, notamment les couches les plus vulnérables.

Notre engagement aux côtés du Candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Gazouani, est aussi et surtout déterminé par son discours solennel qui a eu le mérite de toucher clairement du doigt les principales questions et préoccupations de notre société, à savoir : l’égalité en droits et en devoirs entre tous les citoyens, le déficit de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, le retour en force du tribalisme, de l’ethnisme, ainsi que la réappropriation du rôle et de la mission de l’Etat par des individus, des tribus, castes et clans. La volonté et la détermination du Candidat, à placer son mandat sous le règne de la justice, de l’équité, et à œuvrer résolument pour une Mauritanie définitivement réconciliée avec son destin national propre, ont marqué les esprits de tous les vrais patriotes.

En quelques mots, le Candidat a su et pu résumer les plus fortes demandes et attentes sociales de l’ensemble des composantes culturelles de notre pays. Notre choix en est ainsi plus éclairé et dépassionné, pour déployer toutes nos énergies pour sa victoire, celle d’une Mauritanie apaisée, inclusive et tournée vers son développement et le bien-être de tous ses fils.

Le présent document se veut une contribution pour, dans la sérénité, lister les principaux maux que vivent les populations du Fouta et esquisser des approches de solution pour, d’abord, convaincre ces populations et, au-delà, tous les mauritaniens de la volonté de notre candidat de prendre à bras le corps leurs problèmes puis, dans un deuxième temps, après les élections et au fur et à mesure de la réalisation de son programme, de tourner la page des rancœurs et du sentiment d’exclusion.

1 Assumer, ensemble, notre diversité pour en tirer le meilleur profit

La Mauritanie a besoin de tous ses fils. Tout ce qui participe à l’affaiblissement de la cohésion nationale doit être rapidement identifié et corrigé afin que chaque citoyen puisse se reconnaître dans les institutions de la République, son administration et tous les aspects de sa vie. Nul ne doit se sentir exclu.

1.1 Une administration au service des administrés

Rapprocher l’administration des populations ; elle doit être perçue comme étant à leur service. A terme, les représentants de l’Etat tous corps confondus devront nécessairement pouvoir communiquer avec leurs administrés dans leurs langues ;

Réorganiser, en termes de procédures et d’équipes, les services de l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés pour la satisfaction des demandes de tous les citoyens dans la courtoisie et le respect mutuel mais avec la rigueur attendue de toute administration. La disponibilité des agents (présence et plage horaire d’ouverture) et la couverture des territoires doivent être améliorées.

1.2 Une diversité à la tête des institutions sans compromettre la compétence

A tout instant, les trois principales institutions de la République doivent être occupées par un ressortissant des trois principales composantes nationales ;

Toutes les nominations devront prendre en compte à la fois les exigences de diversité et de compétence. Dans certaines institutions (forces de sécurité, administrations, justice, etc.), un programme de discrimination positive devra permettre de corriger les écarts que vivent actuellement les composantes sous représentées

Planifier et préparer l’officialisation dans un délai raisonnable des autres langues nationales.

1.3 Des pratiques inclusives dans tous les aspects de la vie de la nation

Accorder, dans les moyens de communication publics et privés, une place accrue aux talents, à la culture et à l’histoire de toutes les communautés nationales.

Pour un secteur privé dynamique, pourvoyeur d’emplois et premier contributeur au développement économique, le rôle de l’Etat devra progressivement se résumer à celui de régulateur et de garant d’une compétition loyale loin de tout favoritisme ;

Sur une période raisonnable, l’Etat devra corriger les exclusions nées des pratiques discriminatoires passées sans sacrifier l’efficacité et la qualité : accès aux financements publics et privés ; accès aux licences de pêches, attributions de stations de radios et de télévision, etc.

2 Evaluer les politiques foncière et agricole, en corriger les erreurs et autres injustices

La valorisation harmonieuse des terroirs reste le moyen d’arrêter l’exode rural pour un développement économique et humains inclusif. Il ne doit se faire contre aucun mauritanien mais autour et avec l’appui des natifs du terroir. L’agriculture doit rester un axe majeur de développement de notre pays. Pour ce faire :

Suspendre les attributions foncières. Les décisions antérieures devront être rigoureusement évaluées, validées ou annulées au regard des investissements réalisés et de leur impact sur l’économie, sur l’aménagement territorial et la vie des autochtones, notamment le respect et la mise en valeur de leur espace vital ;

Les futures attributions à des individus ou structures, autres qu’aux collectivités locales, devront se faire sur la base de projet au financement assuré, dans le respect des besoins vitaux de développement et de gestion des ressources locales des populations cibles ;

Protéger avec efficacité le marché national de produits agricoles le temps de sa mise au niveau des performances de nos partenaires.

3 Réformer l’éducation nationale

Une réforme de notre système d’éducation constitue une urgence qui fait consensus. Cette réforme, après un débat approfondi loin de toute considération idéologique, visera à former des citoyens libres, égaux, ouverts sur le monde ; à offrir à chacun de nos enfants la même opportunité de réaliser tout son potentiel et à mettre à la disposition de l’économie et de l’Etat des ressources humaines compétentes. Il s’agira notamment de :

Mettre fin aux deux systèmes parallèles actuels qui accentuent la division et l’exclusion ;

Veiller, dans un premier temps, à la bonne mise en œuvre de la réforme de 1999 qui met en place un système bilingue arabe / français. Le corps enseignant devra être remis à niveau et les programmes pédagogiques évoluer progressivement de façon à prendre en compte notre diversité, nos objectifs de développement et les enjeux de notre temps ; et à assurer une place aux autres langues nationales ;

Refaire de l’école un creuset de brassage de nos enfants et où le culte de l’excellence est effectivement célébré.

4 Clore définitivement le passif humanitaire

Il s’agira de parachever les diverses actions déjà réalisées pour clore définitivement ces deux dossiers de façon acceptable aux plans religieux, moral et de droits de l’homme.

4.1 Les disparitions des années 1989-1991

Mise en place d’une commission de personnalités nationales et/ou internationales reconnues pour leur sagesse et leur compétence. Assistée par un groupe d’experts, cette commission devra, en étroite concertation avec les ayants droit des personnes disparues et avec les forces de sécurité, établir un état des lieux et formuler un plan d’ensemble pour clore définitivement ce douloureux dossier dit du passif humanitaire ;

La mémoire des victimes de disparitions impliquant des représentants de l’Etat entre 1989 et 1991 sera réhabilitée et régulièrement commémorée par l’ensemble des mauritaniens ;

4.2 Les déportations

Parachever le retour des déportés, notamment ceux encore au Sénégal et au Mali ;

Etablir de pièces d’Etat-Civil pour ceux d’entre eux et leurs descendants qui en sont encore privés ;

Restituer le foncier rural et urbain accaparé.

5 . Large implication de nos Cadres, acteurs, animateurs et intervenants dans les activités de la Campagne du Candidat :

La loyauté nous impose de souligner que les populations du Sud de notre pays, toutes catégories sociales confondues, comptent parmi les couches les plus vulnérables. Nous demeurons convaincus que poser et rechercher les solutions adaptées aux questions soulevées ci-haut, participe de la consolidation et de la gestion des rapports de cohabitation harmonieuse entre toutes les composantes de notre pays.

La prise en compte de ces questions dans le programme électoral de notre Candidat, facilitera largement l’adhésion de tous les patriotes et, en particulier, ceux de la Vallée, qui est la figure emblématique de notre diversité culturelle et, contribuera par ailleurs à la crédibilisation aussi bien du discours du Candidat, que de nos acteurs politiques.

NOUS, ressortissants de la Vallée, toutes Communautés confondues, militants de l’UPR, des autres Partis de la majorité présidentielle, des personnalités indépendantes et de nombreux sympathisants, comptons prendre une part déterminante pour la réussite de la Campagne de notre Candidat, le le Président Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Gazouani,

et réaffirmons notre volonté de participer, à tous les niveaux (national, régional, départemental et communal) et à toutes les étapes de la Campagne, pour assurer un éclatant succès, à notre Candidat, au soir du premier tour.

Nouakchott, le 9 mai 2019

Destinataire :

Son Excellence Mohamed Ould Mohamed Ould Cheikh Gazouani, notre Candidat