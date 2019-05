Un Coran édité en Mauritanie désormais en ligne

La maison d'édition Nour pour la publication et l'édition a lancé un site électronique pour le Coran mauritanien (Moushav Chinguitt): www.moushafchinguit.net. Le site expose des informations relatives aux conditions d'édition de ce Coran depuis la genèse de l'idée jusqu'à son exécution et un curriculum vitæ de l'éditeur du Saint Livre, feu Didi Ould Soueidi. La maison d'édition Nour pour la publication et l'édition a distribué il y a quelques années des milliers d'exemplaires papier de ce Livre (Coran) avant de procéder, en partenariat avec une société de programmation mauritanienne, à la production d'une copie de ce Coran au profit des smartphones disponible sur Appstore et Playstore.