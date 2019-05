La CDN rallie la candidature de Ghazouani

Le Groupe de la Convergence Démocratique Nationale (CDN-opposition) a annoncé son soutien à Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat de la majorité à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie, dimanche au cours d’une conférence de presse. Maître Mahfoudh ould Bettah, leader du parti de la Convergence Démocratique Nationale ex bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA) et ancien ministre de la justice, a expliqué que cette décision « est le fruit d’une mûre réflexion et d’une large concertation. Elle répond au contexte politique inédit du pays, avec pour la première fois, un président en exercice qui va céder le pouvoir conformément aux dispositions de la constitution relatives à la limitation des mandats. Une étape capitale dans l’histoire politique de la Mauritanie qui devrait permettre un meilleur ancrage du système démocratique. Il y a également des raisons liées au profil du candidat Ghazouani, offrant des garanties par rapport à la sécurité et à la stabilité du pays, dans un contexte sahélien marqué par la montée du péril terroriste dans le voisinage. Ce candidat est également en mesure d’impulser une véritable politique de développement, promouvoir un système véritablement démocratique, restaurer l’unité nationale, conformément aux points déclinés dans son programme». Maître Bettah a par ailleurs rappelé l’échec de l’opposition dans la recherche d’un candidat de consensus après plusieurs mois de tractations.