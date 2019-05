Bakary Tandia, directeur de campagne de Biram Dah Abeïd

Nommé vendredi 10 mai, directeur national de la campagne du candidat Biram Dah Abeid, l’activiste des droits de l’homme Bakary Tandia s’est réjoui de la « confiance placée en lui » et « accepte avec une grande humilité cette responsabilité combien importante car il s’agit de faire avancer l’agenda des droits de l’homme et de l’Etat de droit pour une Mauritanie nouvelle où tous ses fils et toutes ses filles seront traités avec respect et dignité. Dans une telle Mauritanie, ils auront les mêmes chances de s’épanouir sans distinction aucune. Je suis profondément convaincu qu’ensemble, sous le leadership charismatique du Président Biram, nous y parviendrons car, nous avonsndéjà la victoire de l’adhésion populaire; Il s’ agit maintenant de la transformer en victoire électorale, ce qui est à portée de main », a-t-il réagi.

« M. Tandia est un bien respecté défenseur des droits de l’homme et un plaideur politique, avec une vaste expérience dans la promotion desbdroits de l’homme et de la santé publique. Sa curiosité a toujours été soulevée par l’impact des systèmes de justice pénale sur les droits des peuples, ce qui témoigne de son vif intérêt pour l’étude de la criminologie et de la justice pénale internationale. En outre, Tandia est diplômé du Programme des Défenseurs des Droits de l’Homme de l’Université Columbia qui lui a donné l’occasion de faire un remue-méninges avec d’autres défenseurs des droits humains du monde entier. La participation à cette bourse a grandement renforcé sa compréhension des enjeux locaux et mondiaux tout en élargissant son approche interculturelle.

Tandia est un défenseur actif des droits humains. En collaboration avec les organisations de défense des droits de l’homme, il a organisé des tournées de discours aux États-Unis pour huit dirigeants

mauritaniens des droits de l’homme entre 1998 à 2008. En outre, en 1997, il a planifié et géré un voyage pour le New York Times de la journaliste Elinor Burkett dans lequel elle a enquêté sur les questions de l’esclavage en Mauritanie », renseigne-t-on.

De l’avis de l’activiste résident aux USA, "connu pour sa droiture, son patriotisme et son engagement pour la justice et l’égalité" : " Cette campagne sera une œuvre collective et participative où toutes les idées seront les bienvenues. Je compte sur vos suggestions et commentaires pour qu’ on puisse ensemble atteindre avec succès notre objectif, gagner l’ élection présidentielle 2019 sous le leadership du Président Biram Dah Abeïd."

Tandia, a, au passage, dans sa note de remerciements, "salué les candidats de l’opposition qui ont toujours combattu pour une Mauritanie juste et égalitaire. Je suis persuadé qu’en temps opportun, ils sauront se soutenir pour réaliser le changement tant attendu."

Sur la lancée, Tandia a aussi exprimé sa gratitude à tous les frères!et sœurs de la Diaspora avec qui « j’ai eu l’honneur de travailler avec la même passion pour défendre nos droits fondamentaux en Mauritanie. Je les remercie de tout cœur pour leur amitié et leur soutien. Mes remerciements vont également à l’ensemble de la communauté que j’ ai la chance de servir et au sein de laquelle je compte de nombreux proches amis. A nos collaborateurs qui ont fait de notre combat le leur, nous leur serons toujours redevables pour leur sens élevé de la justice et de la liberté. C’est parce qu’ils ont compris que,”l’injustice, où qu’elle soit, est une menace pour la justice partout,” selon Martin Luther King.

« Bakary Tandia est actuellement Gestionnaire de Cas & Défenseur des Politiques pour le Comité des Services Africains qui promeut l’accès aux services sociaux, de santé et juridiques pour les immigrants. En tant que Défenseur des Politiques, il s’efforce de sensibiliser les Citoyens Africains aux questions relatives aux droits de l’homme et à la santé publique. Il dirige des ateliers de renforcement des capacités pour les leaders communautaires. Il plaide pour le compte d’Immigrants Africains aux niveaux de la ville, de l’état et du fédéral. Tandia représente également son organisation aux Nations Unies et à la Coalition de l’Immigration à New York. Depuis août 2011, il facilite des ateliers pour les participants au programme de plaidoyer en faveur des Droits de l’Homme, Université Columbia », indique l’annonce de présentation.

Signalons que le candidat indépendant a repris, après une courtenpause, sa précampagne. Cette fois-ci, Biram ira à la conquête de Nouakchott. Ce samedi après-midi, il a pris d’assaut la plage des pêcheurs où il en a profité pour expliciter son programme électoral, surtout les axes relatifs à la pêche. Au cours de la semaine prochaine, Biram se rendra dans divers sites stratégiques de Nouakchott. Des rassemblements publics se tiendront dans les neufs départements de la capitale. Dimanche, le candidat indépendant donnera le lancement officiel de ces rassemblements à Riadh.