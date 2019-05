La Mauritanie expérimentera «football for school»

Choisie par la FIFA, la Mauritanie va expérimenter un projet pilote dénommé « football for school ». Objectif : développer le football dans les écoles. Une convention tripartite a été paraphée en ce sens, le 2 Mai 2019, entre la FIFA, représentée par sa secrétaire générale, madame Fatma Samoura ; l’Etat mauritanien, représenté par la secrétaire générale du ministère de l'Education nationale et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports ; et la FFRIM, représentée par son président, monsieur Ahmed Yahya, dont l'institution coordonnera le projet.

Madame Fatma Samoura a expliqué, lors d’une conférence de presse tenue en compagnie du président de la FFRIM, que trois pays africains (Mauritanie, Rwanda et Botswana) vont profiter de ce projet global de 100 millions de dollars. La Mauritanie sera le premier pays-pilote pour l'expérimenter en Afrique, via des applications simples que des experts envoyés par la FIFA sont chargés de vulgariser dans les écoles. Selon la dirigeante de la FIFA, le choix de la Mauritanie s’explique par les progrès accomplis par son football, couronnés par une qualification historique à la CAN 2019 en Egypte. « C’est surtout l’exemple donné par sa fédération », dit-elle, « dans la bonne gestion des fonds de la FIFA, notamment le programme « Forward », cité partout, par Gianni Infantino, président de la FIFA, en modèle de réussite, qui lui a valu d’être retenue pour le programme Football For School 2019-2022 ».

Pourquoi cibler d’abord l’Afrique ? « Ce sera très bientôt le continent le plus peuplé au monde », souligne madame Samoura, « avec une moitié de la population âgée de moins de trente ans. « L’Afrique respire le football, boit, mange le football et s’impose donc tout naturellement en pionnier de ce nouveau programme ».