Boghé : les partisans du candidat Ould Boubacar en précampagne à Thidé

Après avoir réussi un rassemblement politique, à Nioly et Emel (El Moussafrines), voilà les partisans d’Ould Boubacar à la pêche de gros poissons, au marigot des partis de la majorité, dans le village d’origine du général Dia Adama et du député de Boghé, N’Gaïdé Abdarrahmane. La localité de Thidé polarise Ari Hara, Ganki Dièri, Belel Koyle Dow et Belel Koylé Less. Lors du premier meeting à Nioly, le candidat ould Boubacar était représenté par une forte délégation, comprenant l’ancien chef d’état-major Abdarrahmane ould Boubacar, l’ancien ambassadeur Bilal ould Werzeg et Binta Niang. Ils reviennent, une semaine plus tard, avec Ethmane ould Mohamed ould Boye, cadre du RFD, pour présider un meeting à l’initiative d’Abdarrahmane N’Gaïdé qui fut adjoint au maire de Boghé (2013-2018) et candidat du PUD, lors des dernières élections municipales. Il draine beaucoup de jeunes et même des adultes, comme Sayer Boye, un proche du général Dia Adama, qui s’est même fendu d’une déclaration fracassante appelant à soutenir N’Gaïdé Abdarrahmane qui a, dit-il, « beaucoup réalisé pour Thidé et ses environs et pilonné son ancien parti, l’UPR ». Le jeune N’Gaïdé a, quant à lui, critiqué durement le régime en place qui « n’a rien fait », dit-il, « pour les habitants de Boghé. La commune a soif, les maladies sont nombreuses ; absentes, l’éducation et la santé ». Et d’appeler toutes les populations de Thidé à « voter massivement pour le candidat ould Boubacar qui s’est illustré par son bilan en faveur de notre pays. Il est clean ! », précise l’ancien adjoint au maire. Tonnerre d’applaudissements. « Nous avons choisi Sidi Mohamed », renchérit N’Gaïdé, « parce qu’il est honnête ». Quant à Défa Diko, née Aïchettou mint Mohamed El Habib, cousine paternelle du candidat, elle a harangué la foule, lui rappelant les liens de la communauté Oulad Ahmed avec les Halaïbé, avant d’appeler à s’inscrire sur la liste électorale et voter Ould Boubacar, le 22 Juin. Ethmane ould Mohamed ould Boye s’est, lui, félicité de l’initiative, exhortant à son tour à s’inscrire massivement sur les listes électorales et voter en faveur d’Ould Boubacar. L’ancien CEMGA, Abdarrahmane ould Boubacar, s’est adressé à l’assistance en remerciant l’initiateur du meeting et soulignant que le pouvoir doit revenir aux civils. Précisant que ce n’est qu’en des cas particuliers, exceptionnels et de courte durée, que le pouvoir peut revenir aux militaires, comme, dit-il, lors de la déposition de l’ancien président Ould Taya, en 2005, par le CMJD. Dans le même ordre d’idées, il rappelle que « tout bon musulman respecte son engagement », avant d’exhorter à travailler, main dans la main, « pour le changement avec Sidi Mohamed ould Boubacar qui a fait ses preuves », conclut-il.

Brahim Ely Salem Cp Le Calame au Brakna

Boghé: le militant UPR Gadio lâche une bombe

Une réunion avait été convoquée par le fédéral de l’UPR au Brakna le samedi, 04 Mai 2019 dans les locaux du siège de la section, situé au carrefour. L’objet de cette réunion était de faire un compte -rendu d’une réunion qui s’est tenue à Aleg le 30 avril présidée par Brahim Ould Messaoud, coordinateur UPR pour les régions sud. Après le compte-rendu de cette réunion, le militant Gadio Hamdou Rabi s’introduit un peu en retard dans la cour et récupère une chaise dans le but de s’asseoir. Un autre participant à cette réunion se rend compte que la chaise récupérée par le sieur Gadio était très poussiéreuse et sale. Il attire son attention. Aussitôt, l’ancien directeur des postes du Guidimakha, réagit en ces termes : ‘’cette chaise est à l’image du parti’’. Une phrase qui suscita l’ire d’Abdallahi Sarr, membre du conseil régional qui, à son tour, réplique à l’endroit de grand Gadio comme le surnomment les Boghéens : ‘’un minimum de respect s’il vous plait M. Gadio, nous sommes des militants de ce parti, il faut nous respecter. C’est le fédéral qui devait vous répondre à ma place ou le président de la section. Toutes les structures et les militants du parti sont ici présents, tu te permets de dire que nous sommes sales, tu es qui ?’’. Le président et le SG de la section ont essayé d’apaiser la situation qui s’est heureusement calmée.

Bouhdida : L’initiative du consensus organise un meeting de soutien à Ghazouani

La cérémonie a débuté vers 18 H par la lecture des versets du coran par Mohamed Abdallahi Ould Mohamed Mokhtar. Lui succédant, Bouh o Abdel Ghader, très acclamé par le public, a souhaité la bienvenue aux élus et notables présents ainsi qu’aux populations venues d’El Azlatt, Tantane, Zighlane, Krah Sder pour le soutien du candidat du consensus, Mohamed Ould Ghazouani. Il a ensuite égréné les différentes réalisations du président Mohamed Ould Abdel Aziz. A son tour, Jar Ould Inalla, directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, s’est adressé au public en louant les réalisations du président Mohamed Ould Abdel Aziz. Parlant de l’évolution notable de notre diplomatie sans omettre les différents sommets (Union Africaine et la Ligue Arabe) organisés pour la première fois dans notre pays. Lemhabe Ould Sidi, Directeur des Transports Terrestres, au nom de l’initiative, a proclamé solennellement le soutien de Bouhdida au candidat Ould Ghazouani se félicitant de la présence massive des cadres, leaders d’opinion et notables. Khdeija Mint Abeîd, au nom des femmes a parlé dans le même sillage que les précédents intervenants. Quant à Mahmoud Ould Sneîba, au nom des jeunes, il a exprimé la disponibilité de la jeunesse à travailler main dans la main pour le triomphe du candidat Ghazouani. A son tour, Memed O Ahmedou, cadre au ministère des finances, a remercié les cadres qui ont initié ce grand meeting en précisant qu’il travaillera avec eux dans le cadre du soutien au candidat Ghazouani. Il a exhorté les militants à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Le maire de Bouhdida a, par la suite, remercié l’initiateur de ce grand meeting soulignant que la commune de Bouhdida est parmi les premières communes à organiser des initiatives de soutien.