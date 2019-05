Un nouveau bureau pour l’ordre des notaires

L’ordre des notaires de Mauritanie a élu hier mercredi (08 mai) son nouveau bureau pour un mandat de trois ans. Le nouveau bureau est présidé par Me Ahamdy Ould Hamady, actuel député de Tamchekett (ancien ministre). Il sera secondé par Me Chamekh Ould Mohamed (1er vice-président) et Me Ahmed Ould Yali Ould M’Bareck (2ème vice-président). Le poste de secrétaire général revient à Me Sow Thioye Mamadou. Le responsable de la coopération dans le nouveau bureau est Me Mohamed Abdallahi Ould Soueilim et celui de la communication, Me Mohamed Mahmoud Oud Ahmed Maloum. Me Safia Boutah occupera le poste de responsable financière.