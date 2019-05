Rachid/Tagant : Fin du Rallye Raid Mermoz 2019

La deuxième édition du Raid Mermoz a pris fin, le 5 mai à Rachid, capitale de la commune de Wahaatt, située au nord ouest de Tidjikja.

28 avions de plaisance, venus des quatre continents, se sont posés, le 4 mai, sur la piste de Rachid. Ils ont été accueillis par le Wali du Tagant entouré de son staff, l’organisateur de cette rencontre entre la caravane du Ciel et celle des dromadaires, Dr. Mohamed Dié, ex maire de Wahaatt et les habitants de Rachid.

Les pilotes du Raid Mermoz avaient répondu, l’an dernier, à l’invitation des Caravanes du ciel, organisée par Ould Dié. Mais contrairement à celle au cours de laquelle les pilotes avaient passé quelques heures à Rachid, les pilotes de la 2e édition ont passé quelque 48 H dans la capitale de l’arrondissement de Rachid, ce que l’’organsisateur de l’évènement explique par la bonne impression que les pilotes et les touristes venus du ciel ont gardée de leur premier séjour de quelques heures, l'année passée.

Après le souhait de bienvenue du Wali aux visiteurs, Dr. Mohamed Ould Dié a pris la parole pour remercier les visiteurs pour avoir contribuer à faire connaître davantage Rachid et la Mauritanie, à l’étranger. Il a souhaité que ce rallye raid puisse ouvrir des opportunités de développement à la ville de Rachid, ceci, grâce à l’exploitation de son potentiel touristique et de développement.

Le raid Mermoz a été initié pour permettre aux touristes de deviser cordialement avec une caravane de dromadaires, des sagesses du Ciel et de la terre, sous les palmiers du Ksar de Rachid. Une cité historique qui dispose d’un potentiel touristique énorme (ancienne ville, manuscrits, produits artisanaux et la source d’Iriji). Le passage des touristes offre une belle opportunité aux populations de la cité de Rachid. Le Raid pourrait ouvrir à la ville d’autres créneaux de développement.

Durant leur séjour, les pilotes se sont promenés dans la ville, visité son ancienne cité avant d’assister à une soirée culturelle et folklorique comme savent bien le faire les artistes et les jeunes de Rachid.

Ce Raid Mermoz, rappelle Ould Dié est en quelque sorte, une réédition de la première liaison aérienne Europe- Afrique-Amérique du Sud.

Signalons enfin qu’un autre rallye raid, dénommé caravane du ciel est prévu entre novembre et décembre prochain.