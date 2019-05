Biram fait un tabac à Sélibaby

Sélibaby n’a pas été en reste dans la déferlante de mobilisation au profit du candidat Biram Dah Abeïd en tournée de précampagne, en dépit des appels au boycott lancés par les cadres et sympathisants du parti /Etat. Ce samedi 4 mai, les sympathisants du leader abolitionniste ont tenu à lui réserver un somptueux accueil populaire à travers un gigantesque défilé motorisé.

Détaillant les grandes lignes de son programme de changement, le député candidat a délivré à ses sympathisants un message d’espoir.

Biram Dah Abeïd s’est particulièrement adressé à la jeunesse de ces localités pour les inviter à être les porteurs de changements. Il a fait part à ses sympathisants du sacrifice qu’il a consenti ces dernières années en faveur des couches défavorisées et des victimes de l’injustice. Occasion mise à profit par le candidat pour dénoncer la gestion gabegique du pays, la détérioration des conditions de vie des populations mauritaniennes se traduisant, selon lui, par une paupérisation extrême. Il a également dénoncé l’alignement aveugle des cadres de la Vallée sur le régime de Ould Abdel Aziz exploitant la misère des villageois, l’esclavage érigé en règle, la corruption et le racisme. Biram a décoché ses flèches empoisonnés à l’égard du «pouvoir oppresseur » qui a paupérisé les masses, réduit au chômage de franges importantes de la population, non sans évoquer la déliquescence des secteurs de la santé et de l’éducation. Biram Dah Abeid a réitéré son engagement une fois élu à lutter contre le racisme, contre l’esclavagisme et pour l’édification d’un État de droit dans le pays.

Mesurant l’ampleur de cette forte adhésion, Biram a convié ainsi ses sympathisants à s’inscrire massivement sur les listes électorales Au cours des différents rassemblements populaires qu’il a présidés à Foum Gleïta, à Meyseyguem, Ndourel, Mbeydiya, Kobra, Mzeigliya, El Gueneba, Sey Chem, Bouasla et Ajar Salam, le candidat Biram s’est engagé à résoudre, une fois élu, les problèmes auxquelles les populations sont confrontées. De leur côté, les représentants des populations ont exposé leurs doléances et ont promis de voter pour le candidat, lors de la prochaine échéance présidentielle.