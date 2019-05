4 candidatures reçues au Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a reçu à ce jour, 4 dossiers de candidature à l’élection présidentielle mauritanienne du 22 juin 2019, à la date du samedi 04 mai. Par ordre chronologique, les personnalités ayant déposé leur dossier de candidature sont Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat de la majorité, ex chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA), ancien ministre de la défense. Biram ould Dah ould Abeid, candidat de la coalition SAWB/RAG, leader antiesclavagiste. Sidi Mohamed ould Boubacar, candidat indépendant, soutenu par certains partis de l’opposition parmi lesquels le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/islamiste) et Hatem. Et Mohamed ould Maouloud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP), candidat de la Coalition des Forces du Changement Démocratique « Changeons d’Ere »(CFCD).

Les dossiers d’autres candidats, dejà annoncés, n’ont pas encore été déposés auprès de la haute juridiction qui devrait publier la liste définitive des candidats au cours des prochaines semaines.

Parmi les conditions de validation des candidatures à l’élection présidentielle en Mauritanie, signale-t-on, figure le parrainage par 100 élus (maires et conseillers municipaux).

Une option fortement critiquée par un responsable de l’opposition, qui dénonce « une véritable entorse à la démocratie puisqu’elle conditionne la participation à l’élection présidentielle de la part d’un candidat, à l’acceptation préalable de ses adversaires au moins potentiels, dans l’hypothèse ou lui-même n’a pas de maires (et des conseillers municipaux) , soit parce qu’il est novice en politique et n’ a donc ni maires, ni conseillers municipaux en propre, soit parce que sa formation politique n’en avait pas eu ( pour cause de boycott). Dans tous les cas, ce sont d’autres acteurs politiques qui doivent vous adouber pour participer à la présidentielle ».