Mobilisation générale des sympathisants de Biram à M’bout

A M’Bout, les partisans du candidat Biram Dah Abeïd ont réussi le pari de la mobilisation, ce vendredi 3 mai. Du carrefour Debaye M’bout jusqu’au centre-ville, une foule en liesse scandant à tue tête «Biram, Biram ; premier tour et changement» a suivi le cortège du candidat lui réservant un accueil chaleureux. Il a fustigé le pouvoir, coupable à ses yeux des souffrances des populations mauritaniennes. Biram en a profité pour glisser un tacle aux cadres

haratines que le pouvoir ne cesse d’envoyer pour le diaboliser et le combattre. « Je n’ai jamais dévié de mon combat en dépit des privations de tous ordres, des campagnes de diabolisation ourdi par le pouvoir, les cadres négro-mauritaniens et haratines à la solde du pouvoir. Je suis resté debout à cause des problèmes auxquels vous êtes confrontés chaque jour », a lancé Biram sous des tonnerres d’applaudissements.

Il a promis de redonner du lustre à M’Bout à travers un vaste programme de développement non sans réserver une place de choix aux jeunes et femmes. Le candidat a demandé à ses sympathisants de s’inscrire massivement sur les listes électorales et de lui accorder leur confiance, le 22 juin prochain.

Vendredi, Biram s’est rendu à Bathe Chorfa, Sabouala, Koptala, Kobe Demja, Wouro Kelé, Beytou Menkouss, Beyt Guélaye et Djadjibiné. Lors des rassemblements, dans ses différentes localités, il leur a fait part de son ambition pour la Mauritanie une fois élu Jeudi soir, Biram a tenu un grand rassemblement à Monguel où il a ventilé son programme électoral. Peu avant, il s’est rendu à Ganki, Djokoundi,Taboyt (département de Boghé) où Il a promis aux populations privés de leurs droits depuis des lustres, de leur redonner la Citoyenneté pleine et entière. Pour matérialiser son programme électoral, il sollicite les suffrages des mauritaniens.