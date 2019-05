Bourses américaines pour 21 étudiants

Le gouvernement américains offre des bourses à 21 étudiants mauritaniens qui se rendront bientôt dans plusieurs universités du pays : Fulbright, Humphrey, Yale, Pan Africa Leadership, Global Ugrad, International Leadership Program, annonce mardi soir l’ambassade des USA à Nouakchott.

Ces étudiants mauritaniens seront reçus par des universités américaines « dans le cadre « de plusieurs programmes d’échanges culturels et académiques parrainés par le département d’Etat.

Ils ont été retenus pour ce programme parmi de nombreux autres candidats sur la base d’une longue procédure de sélection, grâce aux bons résultats obtenus dans leurs cursus scolaires, leurs expériences professionnelles, les différentes activités qu’ils sont entrain de mener au sein de leurs communautés, ainsi que les résultats des tests et interviews auxquels ils ont été soumis».

L’investissement dans ces différents programmes symbolise « le soutien de l’Amérique à la Mauritanie dans le domaine de l’éducation, contribuant ainsi au développement économique et social du pays ».

Depuis 2005, 300 étudiants mauritaniens ont bénéficié des mêmes opportunités.