Le candidat Mohamed Ould Maouloud exige du président Aziz, l’arrêt du bradage du patrimoine de l’état et des promotions de nature clientéliste

Après avoir déposé son dossier de candidature, ce vendredi matin, au Conseil Constitutionnel, le candidat à la présidentielle de la coalition des forces démocratiques du changement (FDC), Dr Mohamed Ould Maouloud a exigé du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz l’arrêt immédiat du bradage du patrimoine de l’Etat mauritanien auquel il se livre de façon accélérée ces derniers temps, mais également des nominations de complaisance visant à influer sur le scrutin présidentiel en vue, et les contrats de gré à gré. Ould Abdel Aziz doit déménager de la présidence de la République, sous peu et, par conséquent, doit arrêter ces pratiques qui compromettent l’avenir des mauritaniens. Des pratiques auxquelles nous a habitué ce régime de corruption et d’exclusion, a martelé le candidat Ould Maouloud pour qui la présidentielle du 22 juin offre l’occasion de s’en débarrasser définitivement. Pour cela, il a lancé un appel pressant à l’ensemble des forces vives de ce pays, en particulier la jeunesse et les femmes pour qu’elles se mobilisent afin de tourner définitivement la page des régimes militaires. Parce qu’elles sont les premières à souffrir des affres de ce régime, insensible aux préoccupations des mauritaniens, que sont la question de l’esclavage, le passif humanitaires, la mauvaise gouvernance, l’ancrage de la démocratie, l’état de droit et l’insécurité, dira-t-il.

Mohamed Ould Maouloud a profité de la journée internationale de la presse pour déplorer le recul des libertés en Mauritanie, et pour apporter sa solidarité aux activistes et bloggeurs, Ould Jiddou et Ould Wedady embastillés pour leurs opinions.

Profitant de la célébration du 1er mai, Ould Mouloud a témoigné de son soutien aux travailleurs mauritaniens dont le lot quotidien demeure le licenciement, l’exploitation et le chômage.

Enfin, le candidat de la CFDC a remercié vivement la coalition qui le soutient, avec une mention particulière au leader de l’opposition démocratique et président du RFD, Ahmed Ould Daddah. Il a également eu une pensée pour les maires et conseillers qui ont bien voulu parrainer sa candidature.

Répondant à une question sur l’accord de recomposition de la CENI concocté, hier, entre le gouvernement (ministre de l’intérieur) et l’opposition, Sidi Ould Kory, SG de l’UNAD a déclaré que l’opposition sera représentée au sein de toutes les instances de la CENI, si bien sûr le pouvoir ne se rétracte pas.