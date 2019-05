Football : Taleb ould Mahjoub réitère son engagement à appuyer le FC Tevragh Zeïna

Le maire de Tevragh Zeïna, Taleb ould Mahjoub, a renouvelé, dimanche 28 Avril 2019, aux dirigeants de FC Tevragh Zeina, la volonté de la municipalité à poursuivre l’appui et l’encadrement qu’elle a toujours apportés aux différentes catégories de l’équipe communale. « Nous restons partenaires. Nous allons continuer à appuyer le FC Tevragh Zeïna. J’espère qu’avec cet appui, le FC Tevragh Zeïna va faire grandir davantage le football mauritanien et permettre, aux jeunes footballeurs, de s’épanouir. Cela sera au profit de la Mauritanie et de son peuple », a-t-il déclaré.

A une journée de la fin du championnat de première division, le conseil municipal de Tevragh Zeïna, premier édile en tête, a jugé nécessaire de se rendre à l’académie Megafoot, pour s’entretenir avec les dirigeants, les joueurs et les formateurs des différentes catégories du club (seniors, juniors, cadets et minimes). Guidés par Moussa ould Khaïri, Taleb ould Mahjoub et les conseillers municipaux ont visité les divers compartiments de l’Académie et reçu d’amples explications, sur le fonctionnement de cette structure.

Séduit par l’état des installations, le maire de Tevragh Zeïna a remercié « le président Moussa, pour tout ce qu’il entreprend au service du football mauritanien […] Le FC Tevragh Zeïna marque le football mauritanien. Si celui-ci arrive, aujourd’hui, à se distinguer, c’est en partie dû à celui-là », a ajouté Ould Mahjoub. Et les conseillers d’encourager les joueurs et l’administration (staff et dirigeants) du club à persévérer dans cette voie de l’excellence.

Préparer les jeunes

Moussa ould Khaïri estime qu’avec l’appui de la commune, « le club poursuit une mission essentielle : former, éduquer et préparer les jeunes mauritaniens, à travers une formation poussée, à devenir, demain, des footballeurs professionnels à la base. Jusqu’à ces dernières années, nous n’avions pas de représentants au niveau international. C’est une lacune que nous devons combler. Comment ? En travaillant la formation à la base. Parce que la Mauritanie n’a pas le choix. Si elle veut développer un football de haut niveau, cela passe par la formation de jeunes joueurs, les U-12, U-13, U-14 et, pourquoi pas, jusqu’au U-17. C’est celle-ci qui va nous permettre d’avoir, demain, un footballeur type mauritanien qui puisse dignement représenter la Mauritanie, à l’international et au continental. Cette vague de joueurs formés en et par la Mauritanie n’auront rien à envier aux footballeurs de haut niveau .On ne peut pas dire qu’on travaille pour un trophée local. Ce n’est pas cela l’essentiel ! Le travail du FC Tevragh Zeïna, c’est la formation, c’est produire un nouveau type de joueur mauritanien de même profil professionnel, ainsi que les outils académiques et physiques pour représenter le pays ».

C’est sur cette lancée que le FC Tevragh Zeïna vient de parapher, avec Lead&Play, un protocole d’accord pour le transfert de joueurs. Alejandro Ferrero Gonzalez a, lui aussi, visité les installations des Galactiques. « J’ai été très impressionné par la bonne tenue des installations, le dynamisme de l’administration et je suis sûr que nous allons réaliser, ensemble, de bonnes choses ». De quoi réconforter Moussa Ould Khaïri : « ça nous encourage à aller de l’avant et à ne pas mettre de côté notre mission essentielle qui est de former et de tirer le football mauritanien vers le haut ».

THIAM Mamadou