El Arby ould Khtour, professeur en Droit public, porte-parole du pôle de réflexion et d’orientation, Unis pour une MArche Nationale « UMAN » : ‘’Nous avons, après réflexion murie, décidé de soutenir Ghazouani’’

Le Calame : Professeur, vous êtes le porte-parole officiel du pôle UMAN. Pourriez- vous nous décrire son identité et sa composition ?

El Arby ould Khtour : Unis pour une MArche Nationale « UMAN » est un pôle de réflexion et d’orientation initié au début du mois Mars 2019. Il a vu le jour au titre d’une entité tangible, vers la mi-Mars 2019, lors des assises constitutives organisées au palais des congrès de Nouakchott. UMAN est composé de compétences nationales supérieures, reflétant une représentativité nationale intelligente, par sa diversité et son étendue. Cette élite compte, parmi ses membres, des professeurs chercheurs et hospitalo-universitaires, des médecins, des ingénieurs, des experts et des diplômés du Supérieur qui ont bien voulu s’organiser autour des principes et des valeurs partagés par les consciencieux et les vertueux de notre pays.

- Vous parlez de principes et de valeurs partagés, de quoi s’agit-il exactement ?

- Les valeurs universelles, comme les droits de l’Homme, les libertés fondamentales, la tolérance, l’équité sociale, la gouvernance, l’unité nationale ; bref, les principes consacrés par notre sainte religion l’islam et posés par notre loi fondamentale, la Constitution de la Mauritanie. A priori, nous sommes persuadés, au sein de notre pôle UMAN, que la préservation et la consolidation des acquis constructifs sont assujetties à la force d’assimilation et d’intégration de ces valeurs et principes, dans nos différentes orientations sociales, économiques, culturelles et politiques.

- Pouvez-vous nous dire ce que UMAN a déjà réalisé pour l’ancrage de ses valeurs et principes ?

- J’aimerais dire, en l’occurrence, que le pôle UMAN n’est pas une institution de droit public et l’on doit faire, par conséquent, la part des responsabilités. Autrement dit, ce qui incombe, à l’Etat, demeure toujours du domaine de ses compétences exclusives. En revanche, le pôle UMAN agit toujours conformément à sa note d’orientation (connue sous la dénomination : Synoptique des objectifs), veille à respecter son contenu et œuvre à la renforcer, par des actions citoyennes. Les actions menées par UMAN sont, toutes, de caractère social ou scientifique. Le dépistage VIH Sida, (au Sud du pays) les distributions de moustiquaires imprégnées (à l’Est), la sensibilisation aux effets néfastes de certains produits d’exploration minière (à l’Ouest) et le renforcement des capacités des opérateurs oasiens (au Nord). Cette typologie d’actions dites citoyennes et scientifiques est programmée dans le cadre du soutien constructif que nous apportons au candidat à la présidentielle de 2019, Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed ould Ghazouani.

- UMAN a choisi de s’impliquer, pour ne pas dire peser, dans le jeu politique, en portant son choix sur le candidat Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed ould Ghazouani. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ?

- Il me semble aussi utile de placer les mots dans leur cadre approprié. Nous avons, je dis bien, après réflexion murie, décidé de soutenir, et de manière constructive, monsieur Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed ould Ghazouani, candidat à l’élection présidentielle de 2019. Mais soutenir notre candidat ne veut pas dire, nécessairement, intervenir dans la politique du pays. Cette dernière entre dans le mandat des politiques des partis politiques…

- Pourriez-vous être plus explicite sur ce dernier point ?

- UMAN est un pôle constitué d’une élite silencieuse, en marge de la pratique politique qui prévaut actuellement en Mauritanie. Comme je l’ai déjà dit tantôt, Unis pour une Marche National, UMAN, est lié par sa vocation scientifique et sociale. D’ailleurs, les échanges effectués, par les représentants du pôle UMAN, avec les interlocuteurs de la République, confirment cette position. Ainsi l’audience du 21 Mars 2019, accordée par Son Excellence monsieur Mohamed ould Abdel Aziz, président de la République, aux représentants du Pôle, consolide-t-elle cette conviction statutaire d’UMAN. Les actions que nous avons déjà réalisées ou que nous envisagions entreprendre s’inscrivent dans le cadre de notre vision de structure de réflexion et d’orientation.

Dans cet ordre d’idée, le Livret de propositions au programme électoral présidentiel, élaboré par les experts du Pôle UMAN et présenté, lors des Assemblées Générales du 20 avril 2019, au palais des congrès de Nouakchott et qui a fait, par la suite, objet d’une séance de travail avec le candidat monsieur Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed ould Ghazouani, est une illustration éloquente de ce que nous sommes.

- Vos experts ont concocté un livret de propositions et l’ont soumis au candidat Ghazwani. Peut-on connaître le contenu et la nature de ce document ?

- Ce Livret est un document élaboré à l’issue d’une succession d’ateliers, animés par les experts du Pôle UMAN, sur la base d’outils méthodologiques parfaitement confectionnés. Le but de son élaboration est de porter soutien et contribution au candidat Mohamed ould Cheikh Mohamed Ahmed ould Ghazouani. Après trois ateliers, les experts sont parvenus à finaliser, de manière scientifique et participative, un Livret de propositions jugées de portée inédite. Il est constitué de 11 thématiques, 35 axes de secteur et 135 propositions sectorielles. Il a été présenté et remis, au candidat, par le président du pôle, le professeur Sidi Mohamed ould Ghaber, lors d’une rencontre avec les délégués d’UMAN, le 23 Avril 2019, au siège officiel de la campagne présidentielle.

D’ailleurs, le candidat a exprimé l’intérêt qu’il attache au Livret des propositions et aux experts du pôle qui l’ont élaboré. Il a aussi déclaré qu’il consacrera, au Livret, une lecture attentive et œuvrera à insérer les propositions dites pertinentes et inédites dans son programme électoral ou dans les plans d’action envisagés dans le cadre de la mise en œuvre de celui-ci.

- Pouvez-vous nous dire ce que représente, pour le pôle, l’unité nationale ? Qu’est-ce qui différencie UMAN des autres initiatives de soutien aux candidats? Et qui sont les dirigeants de ce pôle ?

- Concernant l’unité nationale, elle est présente dans nos principes, consacrée par la diversité de nos membres et effective dans nos actions. Lors la dernière assemblée générale du 20 Avril 2019, les professeurs qui ont porté le message du Pôle UMAN – messieurs Ghaber, Veten, Kane, Diagna et Diouf – l’ont d’ailleurs transmis chacun dans sa langue maternelle. C’est ce que nous voudrions de notre Mauritanie de demain.

S’agissant des initiatives, le pôle UMAN respecte les motifs et les mécanismes adoptés par chaque acteur. Il me serait légitime de dire, à l’occasion, que chacun a le droit de se draper dans ce qui correspond à son statut et à sa vision de la Mauritanie. Unis pour une Marche Nationale UMAN est en parfaite harmonie avec sa vision. Loin d’une action conjoncturelle, limitée dans le temps et l’espace, UMAN est actif à Nouakchott, au niveau des toute les wilayas, et conforté par le rôle de ses antennes, en France, au Maroc, au Sénégal, aux Emirats arabes unis, en Espagne, aux Etats-unis d’Amérique… Nos activités s’inscrivent dans la régularité et la diversité.

Quant aux leaders du pole UMAN, ils sont connus, il n’y a aucune équivoque à ce sujet. Le premier leader du pôle UMAN, ce sont ses idées socles. Le deuxième leader, ce sont ses membres ; et le troisième, la régularité et la diversité de ses actions.

Propos recueillis par Dalay Lam