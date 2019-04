Union Européenne/Oxfam : Formation, à Tintane, sur la gouvernance interne d’une association

C’est avec l’appui de l’Union Européenne et d’Oxfam que le Réseau des Organisations de la Sécurité alimentaire (ROSA) a organisé, à Tintane, un atelier de deux jours de formation sur la gouvernance interne d’une association. Il ciblait vingt Organisations Communautaires de Base (OCB) du département de Tintane, dans la wilaya du Hodh El Gharbi. Chaque OCB y était représentée par trois personnes : le président ou présidente, le ou la secrétaire générale, le trésorier ou la trésorière.

Ouvrant officiellement les travaux, le maire de la commune a remercié les partenaires de la Mauritanieet, en particulier, l’UE et Oxfam, pour les efforts déployés à aider les pouvoirs publics, dans la promotion du développement local, notamment à travers le renforcement des capacités de la Société civile. Monsieur Mohamed El Moktar ould Mohamed Tourad a invité les participants à profiter pleinement des exposés qui leurs seront présentés, au cours de l’atelier, souhaitant plein succès à ces travaux.

Après la cérémonie d’ouverture officielle, les participants ont suivi les diverses présentations de Malal Samba Guissé, consultant en développement communautaire : les instances de l’association et leurs rôles, la démocratie et la justice au sein de l’association, le leadership, la gestion des conflits…

Francs, riches et enrichissants, les débats et discussions ont permis, aux responsables des OCB, d’acquérir, dans une atmosphère d’entente et d’échanges fructueux, les connaissances indispensables à la vie et au bon fonctionnement de leur structure respective…

Moustapha Bechir

Cp Hodhs