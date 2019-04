6e édition du Manifeste des Haratine : pas d’avancées mais quelques nouveautés, indique son président, Me Id, M’Bareck, député à l’Assemblée Nationale

La marche annuelle du Manifeste des Haratine pour des droits politiques, économiques et sociaux aura lieu demain lundi, 29 avril 2019. C’est les 6 e fois que les Haratine vont battre le macadam pour réclamer ces droits. Six ans que ça dure, mais force est de constater que presque rien n’a évolué.

A la question de savoir si les lignes ont bougé, Me Id Ould Mohamed M’Barecck, président du Manifeste refuse de parler d’avancées, se contentant simplement de constater que la question Haratine reste au cœur des débats - les pouvoirs publics restent sourds aux revendications des Harratine. Il a dit attendre que les candidats à la prochaine présidentielle s’en saisissent pour y proposer des solutions idoines.

La 6e édition sera rehaussée, annonce Me Id par la présence des diplomates étrangers accrédités à Nouakchott ; il précise également qu’un accent particulier sera mis sur les spécificités de culture Haratine (chants, danses et Medh…).

Signalons que la marche des Harratine ne rassemble pas que les membres de cette composante ; elle rassemble, sous cette bannière, les partis politiques, les associations de défense des droits de l’homme, les sympathisants de cette cause issus de toutes les composantes et sensibilités du pays. Elle vise à sensibiliser sur la cause des Harratine, en particulier la question de l’esclavage et de ses séquelles mais également la marginalisation et l’exclusion dont elle se plaint.