Déclaration de Soutien à la Candidature de l'Honorable Biram Dah Abeid á l’Election Présidentielle de Juin 2019

L'élection présidentielle prévue pour le mois de Juin 2019 en Mauritanie a suscité un vif intérêt parmi les membres de la Diaspora, comme en témoigne l'enthousiasme croissant au sein de la communauté. Les réflexions ici et là mettent en relief la détermination des membres de la communauté à jouer un rôle significatif dans ces prochaines élections.

Pour mettre les choses en perspective, depuis l’indépendance de la Mauritanie en 1960, les dirigeants du pays ont délibérément et progressivement dévié la nation de sa mission prioritaire de construire une société harmonieuse, multiraciale, multiculturelle et multiethnique, fermement enracinée dans la justice sociale. La situation politique, économique et sociale s'est par la suite gravement détériorée sous les régimes militaires successifs, atteignant son paroxysme avec les déportations massives, le nettoyage ethnique et les exécutions extrajudiciaires perpétrés contre les Négro-africains entre 1989 et 1991. Cette expérience douloureuse a été aggravée par le processus d'enregistrement biométrique en cours qui prive des Mauritaniens Noirs de leur citoyenneté, les forçant ainsi à devenir apatrides dans leur propre pays. En outre, au lieu de lutter contre l'esclavage, la forme la plus vicieuse des violations des droits de l'homme, les gouvernements successifs se sont livrés à une répression aveugle contre les militants anti-esclavagistes tout en protégeant les propriétaires d'esclaves. En plus de cela, la corruption généralisée a sérieusement miné les piliers fondamentaux de la nation.

La situation est aujourd’hui telle que, la prochaine élection présidentielle est considérée comme un tournant dans l'histoire politique de la Mauritanie car, nous sommes sur le point d'assister, si les conditions d'élections transparentes et justes sont réunies, à la seconde expérience de transfert pacifique du pouvoir, après celle de Sidi ould Cheikh Abdallah qui a été honteusement usurpée.

Il s’agit d’une occasion sans précédent de réaliser un changement de paradigme politique ce qui va ouvrir la porte de l'exercice du pouvoir politique à tous les Mauritaniens qualifiés, sans distinction de race, d’origine sociale et de sexe. Un tel changement de paradigme mènera sans aucun doute à un nouvel état d'esprit devant libérer le potentiel des fils et des filles de la Mauritanie pour contribuer au développement durable du pays.

Après avoir soigneusement exploré le paysage politique et analysé d'une manière objective les contributions des acteurs politiques sur le terrain, nous sommes tous parvenus à la conclusion que l'Honorable Biram Dah Abeid est le candidat le plus apte à opérer ce changement de paradigme politique qui est devenu un impératif pour l' établissement de l'état de droit. En tant que candidat qui défend les droits de l'homme, nous sommes fermement convaincus qu'il est particulièrement bien placé pour mener à bien cette mission.

Il convient de mentionner que notre décision est uniquement motivée par son leadership charismatique, son engagement sans faille pour les droits de l'homme et sa lutte héroïque contre l'impunité et l'injustice sociale, comme l'attestent plusieurs prix prestigieux, dont les Prix des Nations Unies pour les droits de l'homme de 2013. En conséquence, nous les amis et supporters aux Etats Unis d’Amérique, soucieux du devenir du pays, appelons toutes les forces progressistes du pays à unir leurs efforts derrière l’honorable Biram Dah Abeid, résolu à rétablir la justice et la responsabilité dans le cadre d' un état de droit.

Pour plus d' information, veuillez contacter Cherif Sanghott au (216)319-9601

Avril 25, 2019

La Coordination de la Campagne aux USA

de l'Honorable Biram Dah Abeid, Candidat Présidentiel