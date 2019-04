Abderrahmane Ethmane, élu président du CNOSM

Abderrahmane Ethmane, a été élu samedi 27 avril 2019, dans un réceptif hôtelier nouakchottois, nouveau président du Comité national olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), pour un mandat de quatre ans.Le jeune entrepreneur succède au Dr Mohamed Mahmoud Ould Mah,en poste depuis février 1996.

Abderrahmane(42 ans), a été élu avec 34 voix devant Nagi Ould Ichiddou, qui a obtenu 26 voix.Peu avant le vote,Brahim Ould Sneïba,le troisième candidat avait désisté au profit du président de la Fédération mauritanienne de Handball.

Outre le soutien du Dr Mohamed Mahmoud Ould Mah, le président sortant, qui avait fait de lui son dauphin, le nouveau patron du CNOSM savait pouvoir compter sur une large majorité des votes des membres du Comité directeur sortant. Depuis 2014, il préside la fédération mauritanienne de cyclisme où il mène un travail exceptionnel.Réélu l’an dernier,Abderrahmane a aussi tiré parti de la réussite des Tours du Sahel c, salués par l’opinion sportive et les instances internationales.

Quatrième vice président du CNOSM,Abderrahmane Ethmane est aussi membre du bureau exécutif de la Confédération Africaine de Cyclisme, de l’Union Cysliste internationale, du bureau de l’Union arabe et du Maghreb arabe de cyclisme et membre fondateur de l’Union francophone de cyslime.

Après les chaudes félicitations des délégués et de ses adversaires, le nouveau président du CNOSM a commencé par remercier l’Assemblée générale de la confiance placée en son équipe et en lui même. "L’honneur que vous nous faites est à la hauteur des responsabilités que nous devons désormais, au sport mauritanien et aux valeurs de l’olympisme.J’exprime ma reconnaissance à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés par leur soutien,leurs encouragements,leurs conseils et leurs idées pour obtenir cette investiture », a-t-il déclaré.

Main tendue

A l’endroit de ses anciens concurrents, « j’ai des pensées pour nos frères Brahim Ould Sneïba et Naji Icheddou qui ont mené des campagnes honorables et respectueuses exprimant la pluralité,la vitalité et le dynamisme du mouvement sportif mauritanien ».

Fin sportif,Abderrahmane tend la main à tous ceux qui s’étaient rangés du côté de son adversaire malheureux ,en leur assurant que « la nouvelle équipe est la leur.Notre bureau est celui de l’olympisme mauritanien.La mise en œuvre de notre projet,basé sur le développement du sport olympique,impliquera l’ensemble des acteurs du sport dans notre pays ».

Le nouveau patron de l’olympisme mauritanien remerciera Abdel Kader Dieng « pour le travail qu’il a accompli au sein du bureau sortant » et espère qu’il «continuera à œuvrer avec le CNOSM ». Secrétaire général sortant, Dieng s’était rangé du côté de Nagi.

« Persévérance et combativité » de Ould Mah

Abderrahmane a rendu un hommage émérite à son prédecesseur : « l’émotion me submerge et les délicates pensées m’envahissent l’esprit quand j’évoque notre président, le Docteur Mohamed Mahmoud Ould Mah qui me passe le témoin, aujourd’hui,après 23 ans, à la tête de note Comité durant lesquels il a diffusé les valeurs de l’olympisme.C’est grâce à lui, à sa persévérance et à sa combativité,que le Comité Olympique a conquis pleinement et durablement son indépendance et son autonomie ».

Pour le nouveau président, l’action aux instances internationales du Dr Ould Mah, notamment le CIO, a permis à la Mauritanie d’être écoutée et entendue portant les voix africaines et arabes. « Je peux témoigner de l’envergure et du prestige dont jouit notre pays grâce à notre CNOSM incarné par son président Docteur Mohamed Mahmoud Ould Mah .La Mauritanie a été présente,lors de tous les Jeux Olympiques et les activités sportives ont été soutenues au niveau national par le CNOSM ».,estime-t-il.

« Président de la fédération mauritanienne de football,son efficace intervention, lors de l’assemblée générale de la FIFA,à Mexico en 1986 a fait passer les équipes africaines de trois à cinq(Amendement Ould Mah) », indique-t-il.

Enfin, Abderrahmane témoignera que « pour avoir travaillé avec lui et bénéficié de sa confiance et de son amitié,lors du mandat qui s’achève,nous ne pouvons que regretter son départ tout en respectant son choix de consacrer du temps à d’autres sujets.Nous lui souhaitons bonne santé, longévité et quiétude dans sa nouvelle vie ».

Prenant la parole, le candidat malheureux à la présidence du CNOSM,Nagi Ould Ichiddou a félicité l’heureux gagnant et l’encourage à relever les immenses chantiers qui se dressent devant lui.Iln’a pas manqué de gratifier de ses félicitations le président sortant pour l’œuvre entreprise mais restée « inachevée »,selon lui, en raison de « pleines d’embûches ».Il remerciera ses soutiens non sans dire que « le poste n’est pas en soi une finalité ». Beaucoup d'espoirs sont placés sous le mandat de Ould Ethmane.

Comité Directeur du CNOSM

Président : Abderrhamane Ethmane (fédé cyclisme)

1 ère vice président : Souleymane Thioub( fédé Lutte)

2ème vice président : Mohamed Abdellahi Bouamatou(Haltérophilie)

3ème vice présidente : Mariem Tall,personnalité sportive

4 ème vice président : Sidina Chiekh Mohamed Ahid(Tir sportif)

Secrétaire général : Salem Abdeigna (Fédé Haltérophilie)

Secrétaire général adjoint :Boibou Guiguih,membre du comité directeur

Trésorier général : Teyeb Taher( fédé cyclisme)

Trésorier général adjoint :Mohamed Ely Tleimidi( fédé Karaté)

Membres :

1.Abdallahi Nagi( fédé Natation)

2.M’Bodj Amadou Ousmane( fédé Basket ball)

3. Mohamed Lemine (Natation)

4.Baham Lekhal(fédé Sports Mécaniques)

5.Khadijetou Yacoub,membre du comité directeur

THIAM Mamadou