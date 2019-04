Présidentielle 2019 : Le candidat Kane Hamidou Baba s’engage à refonder la Mauritanie sur des bases justes et égalitaires

C’est devant une grande foule enthousiaste que le candidat de la « Coalition Vivre ensemble » a officialisé sa candidature à la présidentielle de juin prochain. La cérémonie s’est déroulée ce vendredi après-midi midi au stade de Basra (Sebkha) en présence des partis politiques: AJD/MR, FPC, PMC, PLEJ, ADEMA, ANDD, MPR et de mouvements de la société civile, du parrain de la coalition, l’ex colonel Anne Amadou Baba Ly, mais aussi du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar et de ses soutiens de Tawassoul, de Moustaqbel, du président du CDN, Me Mahfoudh Bettah et d’un représentant du candidat Ould Moualoud, Khalilou Dédde, de Me Id Ould MBareck, député du RFD, également soutien du candidat des forces démocratiques du changement, Ould Maouloud.

Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, le candidat Kane a esquissé les grands axes de son programme basé sur la refondation la Mauritanie sur des bases égalitaires, respectant sa diversité culturelle, pratiquant la bonne gouvernance, la justice économique et sociale, la répartition équitable des ressources du pays entre ses différentes composantes. Le candidat Kane s’est engagé à construire une armée républicaine et non fondée sur des bases raciales, régionales et tribales. Dr Kane s’est également engagé à réformer l’école mauritanienne, avec la construction de 3 universités régionales à Rosso, à Aioun et à Nouadhibou et son système de santé…

Auparavant, Bâ Alassane président du PLEJ, Samba Thaim président des FPC, Ibrahima Sarr président de l’AJD/MR et Dia Alassane président du TPMN ont pris la parole pour expliquer les raisons qui ont présidé à la création de la coalition vivre ensemble et ses principaux objectifs. Tous reconnaissent que la Mauritanie souffre de sa cohabitation et qu’il est urgent de trouver des solutions, ce qui requiert, selon eux, la participation de tous les mauritaniens. Le président a enfin tenu à préciser que des propos extrémistes, tenus par certains individus sur les réseaux sociaux n’engagent pas la coalition. Tous ont appelé les populations à s'inscrire sur les listes électorales et à voter, le jour J pour le candidat de la Coalition.

Nous y reviendrons.