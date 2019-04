Entrée en service du guidage radar dans l’espace aérien de Mauritanie

Le service du guidage radar est lancé dans l’espace aérien mauritanien à partir du jeudi 25 avril à 00 heures, annonce le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), citant l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

« Le lancement de ce service s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéronautiques du pays . Il intervient après la construction de certains aéroports et la mise en œuvre des stations déportées pour les communications Air/Sol installées à Nema, Tidjikja, Atar, Lemgheity, Birmoghrein, Nouadhibou et Nouakchott.

Cette chaîne de stations constitue une couverture quasi-globale en VHF, permettant aux contrôleurs aériens de communiquer aisément avec les avions se trouvant dans l'espace aérien de Mauritanie.

Par ailleurs, la mise en œuvre du guidage radar permettra de renforcer la sécurité des vols et d’augmenter la capacité des espaces aériens à recevoir plus de flux de trafic, car les normes d’espacement des aéronefs seront considérablement réduites.

L’augmentation de la capacité des espaces aériens est stratégiquement importante.

En effet, les espaces aériens de la Mauritanie se situent sur les chemins entre l’Europe et l’Afrique d’une part, et l’Europe et l’Amérique latine, d’autre part. Ils sont sollicités par des flux de trafic important nécessitant une attention particulière », explique le document gouvernemental.