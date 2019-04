Biram Dah Abeïd agréablement surpris par l’ampleur de l’adhésion des populations de la vallée

Le candidat indépendant national, Biram Dah Abeïd s’est dit largement satisfait de sa tournée de pré campagne dans la Vallée menée du 17 au 23 avril dernier, dans les régions du Trarza, Brakna et Gorgol.Tirant au micro de « Le Calame », le bilan de cette randonnée, Biram a salué l’adhésion massive des populations à son programme électoral axé sur le pacte de la reconnaissance nationale.

Confiant, le leader abolitionniste pense plier l’élection présidentielle du 22 juin au premier tour, en décrochant haut la main la victoire : « J’ai été agréablement surpris par l’ampleur de l’adhésion des populations de la vallée, toutes ethnies confondues, toutes composantes confondues, au programme, à ma trajectoire, je pense qu’ils me confèrent une légitimité absolue parmi le cercle des candidats à l’élection présidentielle de cette année.

Je pense qu’ils ont vu juste car en vérité mes préoccupations sont les leurs. Mon engagement a été dicté par mon souci de leurs conditions. Mon engagement a été dicté par mon refus de ce qui leur a été imposé. Je pense que très très largement l’État a, dans sa guerre contre moi, sa guerre politique, sa guerre médiatique, sa guerre diplomatique, sa guerre religieuse contre moi, l’État n’a jamais été compris. Donc ce fut un fiasco total pour toutes les tentatives de l'État même à sa travers ses petits couteaux que sont les transfuges de IRA, les recrues des services de renseignements. L’adhésion en apothéose à mon programme, à ma candidature par les populations, le fait que les adultes, les jeunes, les moins jeunes, les enfants scandent de manière spontanée, de manière générale, les mots et les slogans se rapportant à mon combat et à moi-même, à ma campagne et à mon projet présidentiel, je pense que c’est un fiasco total et définitif du régime, du système en place qui a tout tenté pour me sortir des cœurs des populations. Mais sa stratégie contre moi n’a fait que renforcer l’attachement, la confiance. Ce résultat, j’en remercie Dieu, je remercie tous les hommes, toutes les femmes mauritaniens et mauritaniennes qui se sont sacrifiés à mes côtés, même s’ils sont moins connus mais qui se sont quand même sacrifiés avec abnégation. Je rends hommage aussi à mes indéfectibles soutiens extérieurs, toutes les IRA à l’extérieur, en Europe, en Amérique, en Afrique qui ont aussi mis leurs pierres dans cet édifice et largement contribué à ce résultat très important."

"Après avoir effectué cette première phase de la tournée je suis en droit de penser à une victoire au premier tour comme l’ont scandé les populations de la Vallée dans toutes les étapes où nous nous sommes passés " , a-t-il terminé.