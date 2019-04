Nouakchott, Mauritanie - 25 avril 2019 - Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA ou Tasiast) a soutenu le Marathon International de Nouadhibou pour une neuvième fois. La société a donc dès la 8e édition, décidé de parrainer l’évènement sportif en ouvrant à une large participation de ses employés.

Dans le cadre du programme intitulé les ‘Ambassadeurs de Tasiast’, plus d’une trentaine d’employés de Tasiast et de ses prestataires sous contrat ont participé à l’évènement, parmis lesquels 25 coureurs qui se sont fièrement lancés dans la course.

Tasiast fournit logement et commodités d’usage au personnel ainsi mobilisé, tout comme elle met aussi à disposition des participants inscrits à la course, une ambulance ainsi qu’un infirmier pour les premiers secours. Le parainnage de Tasiast est de même fort apprécié pour ses distributions d’eau, de barres de chocolat ou autres gratuités à l’arrivée.

Tout en défendant les couleurs de Tasiast, de nombreux employés ont donc démontré leurs capacités sportives tout en apportant d’un même geste une présence et contribution plus directe au Marathon.

La surprise a aussi été grande à l’annonce des vainqueurs du Marathon. Un membre du personnel médical d’International SOS (Intl. SOS, Société prestataire de services médicaux et de sécurité au travail de la clinique de Tasiast), a dès son premier essai à Nouadhibou, remporté une seconde place sur le podium!

‘‘Nous sommes fiers de ce succès!’’, s’est aussi exclamée Meima Mahfoudh, la Directrice de la Clinique de Tasiast sollicitée par l’équipe sponsor dans le cadre d’une contribution.

Tasiast a en effet sponsorisé le marathon dans le cadre de son action pour un mode de vie sain, et l'équipe de soutien a saisi l'occasion de ce marathon, qui comprenait aussi cette année diverses options, tel qu'une course pour personnes handicapées soutenue par l’organisateur et une course de 5km pour les plus jeunes».

L’ensemble des membres de la délégation representés dans le cadre de cet évènement sportif international par Mr. Brahim Mbareck, Vice Président, Relations Extérieures; Mme Halima Ba, conseillère en santé publique et Mr. Jibryl Sy, Directeur des Relations Gouvernementales, ont de même enfin été unanimes pour conclure, avec l’équipe sponsor et les dirigeants de Tasiast:

«C'est l'effort collectif de toutes les personnes impliquées pour en faire une réussite et ce, avant même de remporter une médaille. Félicitations aux gagnants, comme à tous les autres coureurs et à toute l’équipe de soutien qui a travaillé sans relâche pour que cela se produise.»