Caravane médicale au Trarza : « El Weva » au chevet de Medredra

L’événement du mois d’avril 2019 dans la région du Trarza, reste bien la caravane médicale organisée dans la Moughataa de Mederdra et environs, par un groupe de jeunes médecins regroupés autour du regroupement « El Wafa. ».

Lancée le 19 avril, cette caravane s’est donnée pour objectifs de soulager les populations et de leur faciliter l’accès aux services de soins de proximité, en leur faisant bénéficier, deux jours durant, de nombreuses consultations.

L’opération qui a mobilisé un staff médical et paramédical composé d’une dizaine de médecins généralistes, de plusieurs infirmiers et de techniciens, a permis aux habitants de la Commune de Mederdra et environs, de bénéficier de prestations médicales dans différentes spécialités (médecine générale, gynécologie, pédiatrie, cardiologie, dermatologie, médecine bucco-dentaire...).

Pour assurer la réussite de l’événement, les jeunes médecins ont mis à leur disposition près d’une tonne de médicaments -distribués gratuitement selon les ordonnances prescrites- un nombre considérable de matériel de santé et plusieurs équipements biomédicaux.

Près de 500 personnes - toutes catégories d’âges- ont ainsi été consultées gratuitement dans la seule ville de Mederdra et autant dans ses environs. Le programme qui a également compris des campagnes de sensibilisation de la population quant à l'importance de la prévention des maladies et à l'éducation à la santé, fut une réussite, saluée par l’ensemble des populations cibles qui n’ont pas eu de mots pour remercier le corps médical présent.

Faut-il noter que la Caravane médicale d’El Wefa était dirigée par le jeune médecin El Wely Oumar, et qu’elle a bénéficié du soutien particulier de M Sidi Mohamed Ould Boubacar, candidat à la présidentielle de juin prochain.

MOM