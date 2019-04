Hadina RIMTIC : Lancement officiel du Marathon du Sahel

Le lancement officiel de la première édition du Marathon du Sahel, compétition sous-régionale d’entrepreneuriat visant à faire émerger les meilleures jeunes start-up du Sahel, a eu lieu le mercredi 17 Avril 2019. L’évènement s’est déroulé au siège de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), sous le haut patronage de son président. L’appel à candidatures était ouvert depuis 28 Mars et s’achèvera le 28 Avril prochain. La compétition se déroule dans sept pays : Burkina Faso, la Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.

Durant quarante-deux jours, quatre à cinq lauréats par pays seront accompagnés et challengés. Puis un à deux champions nationaux seront qualifiés pour une finale en vue du titre de Champion du Sahel. Six prix seront offerts. Les lauréats bénéficieront d’accompagnement, visibilité, accès à un réseau international et financement variable, jusqu’à 25 000 €, soit plus d’un million d’ouguiyas MRU.

Plusieurs partenaires des secteurs public, privé et techniques du développement ont assisté au lancement, réitérant leur engagement auprès de l’incubateur à dynamiser et le développer de l’économie mauritanienne. « L’initiative du Marathon de l’Entrepreneur sur laquelle nous travaillons en Mauritanie depuis 2017, nous permet de promouvoir l’entrepreneuriat, en tant que carrière, d’accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs, dans les pays de la région, et de sensibiliser davantage les jeunes sur les possibilités qu’offrent l’entrepreneuriat », a déclaré madame Cristina Navarrete, spécialiste du secteur privé à la Banque mondiale pour qui « les Marathons de l’Entrepreneur font partie d’un programme régional en croissance que la Banque mondiale développe au Sahel pour développer son potentiel entrepreneurial. »

Rappelons que Hadina RIMTIC est le premier partenaire à mettre en œuvre une telle compétition en Mauritanie. Cette première édition sahélienne témoigne de l’ambition de la jeune association à servir de hub régional. Consciente de notre potentiel national, compétitif au plan régional, ainsi que de jeunes mauritaniens l’ont démontré, lors de divers concours organisés dans le pays, Hadina RIMTIC a invité les acteurs locaux du système entrepreneurial à œuvrer en synergie, pour positionner des startups et entrepreneurs mauritaniens parmi les champions du Sahel. Sans oublier, bien sûr, de remercier le patronat mauritanien et l’ensemble de ses partenaires, pour leur présence et appuis à la réussite de l’évènement.