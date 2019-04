Afrique : Plus de 224 millions de dollars du Groupe de la Banque Mondiale pour l’accès à l’énergie

Le groupe de la Banque Mondiale va débloquer plus de 200 millions de dollars us pour accroître l’accès à l’électricité en Afrique, annonce un document rendu public mardi après midi.

Celui-ci indique que « le Conseil d’Administration de l’institution a approuvé le 17 avril dernier, un Projet Régional d’Electrification hors Réseau (REGEP) financé à hauteur de 150 millions de dollars par des crédits et des dons de l’Association Internationale de Développement (AID) et par une subvention en soutien à la relance de 74,7 millions de dollars du Fonds pour les Technologies Propres.

Il s’agit ainsi « d’aider la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO à étendre l’accès à l'électricité hors réseau

à 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Centre

Africaine, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo ».

Ce projet vise « à améliorer l’accès à l’électricité pour les ménages, entreprises et institutions publiques grâce à une approche régionale harmonisée de développement de systèmes solaires autonomes modernes.

Il devrait bénéficier à environ 1,7 millions d’individus actuellement privés d’électricité ou alimentés de manière aléatoire, mais également à des entreprises et institutions publiques, et se faisant améliorer les niveaux de vie des populations et les performances économiques ».