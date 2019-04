Tah ould Maouloud arrêté: une injustice de plus

Tah ould Maouloud, le beau-fils de Mohamed ould Bouamataou, a été arrêté ce mardi 23 avril par la police chargée de la répression des crimes économiques parce qu'il a refusé de leur remettre son passeport. Ne faisant l'objet d'aucune poursuite, il considérait qu'il n'était pas dans l'obligation de donner son passeport alors qu'aucune charge n'est retenue contre lui.

Il y a quelques mois, un camion rempli de cigarettes lui appartenant et qui devait aller d'un entrepôt à un autre, a été saisi par la douane sans raison valable, les cigarettes ayant déjà été dédouanées au port de Nouakchott. Le camion est toujours aux mains des douaniers. L'arrestation serait- elle liée à cette affaire? On n'en sait rien pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de nouveau affaire à un déni de justice de plus. Une pratique qui ne surprend plus grand monde depuis une décennie où on arrête et on libère selon la volonté d'une seule personne.