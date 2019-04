Du Capitole… à la Roche Tarpéienne

Ha, en voilà du courage ! Car, pris à partie, dans son énergique décision d’épurer l’enseignement supérieur de ses nombreux et variablement notoires faux-diplômés – laissez ça, lui avait-on expressément « recommandé » en haut-lieu, vous allez totalement déplumer votre département… – du courage, il en fallait, à notre vaillant ministre de l’Enseignement supérieur, pour relancer le débat ! Le voilà donc à exiger, de monsieur Zakaria Amar, maître de conférences à l’Université de Sciences et Technologies, l’exhibition de son diplôme de doctorat ou, à défaut, d’une procuration permettant d’identifier celui-ci. En l’attente de quoi il est demandé, au président de ladite université, de « procéder à la suspension d’exercice de toute activité d’enseignement et des salaires de l’intéressé ». Oups !

Début d’une nouvelle et fulgurante chasse aux sorciers et sorcières, à quelques semaines de la fin d’un second mandat présidentiel qui se sera beaucoup illustré dans la sélectivité de ses luttes contre la corruption, le népotisme et autres détournements de fonds publics ? Ou simple règlement de comptes, personnel, sinon commandité en « haut lieu » ? Ce qui serait, bien évidemment, beaucoup moins courageux ; pour ne pas dire carrément lâche…