Ould Abdel Aziz au Koweit: Pour quoi faire?

Le président mauritanien, Mohamed ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott à destination du Koweït au cours de la nuit du dimanche au lundi, pour un voyage qui s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle, selon une nouvelle rapportée par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Au cours de cette visite, le chef de l’Etat mauritanien est accompagné par des personnalités gouvernementales de haut rang, parmi lesquelles le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ismaël ould Cheikh Ahmed, le Ministre de l’Economie et des Finances, Moctar ould Diay et le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Amedy Camara, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires de la présidence.

La Mauritanie traîne une dette inactive de Koweït depuis plusieurs décennies et ce dernier a toujours refusé systématiquement de l'éponger.

L’effacement de celle-ci sera-t-il abordé dans les coulisses de cette visite? Difficile de répondre à cette interrogation, qui est toutefois justifiée par la composition de la délégation d’accompagnement.