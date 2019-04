Démonstration de force de Biram dans le Fouta

Boghé, M’Bagne, Niabina, Bagodine, Bababé et Kaédi se sont donnés un mot d’ordre général "Haayo (Bienvenue) Biram "; "changement" pour réserver dimanche 22 avril, au candidat Biram Dah Abeïd un accueil exceptionnel. Ce fut partout de véritables démonstrations de force à travers des défilés monstres de foule en liesse scandant le nom du candidat et manifestant haut les désirs de changement. Biram et ses sympathisants ont étalé à travers des rassemblements gigantesques dans les grandes villes du Fouta leur force de frappe dans les fiefs réputés acquis au pouvoir.D’un seul bloc, le fouta a asséné un cinglant carton rouge à ses cadres impuissants et arrogants présentement en quête d’un (dernier)nouveau souffle et exprimé leur raz le bol .Sans être parvenus à convaincre les populations à boycotter les accueils réservés à Biram, certains ont même déserté ce week end leur bastion .Ce carton plein du leader abolitionniste bouleversera bien de calculs politiciens et mesquins.C’est la fin de longues règnes de suivisme non productif et méprisants.

Biram séduit par la forte affluence venue à sa rencontre dans le Fouta n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction.« Votre mobilisation est une assurance de notre victoire ». Il a marqué la jeunesse qui pour lui rendre l’ascenseur l’a accompagné de Rindiaw à Kebbe, qui à pied, qui à motos.

Mesurant l’ampleur de cette forte adhésion, Biram a convié ainsi ses sympathisants à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Il a ensuite décoché ses flèches empoisonnés à l’égard du « pouvoir

oppresseur » qui a paupérisé les masses, réduit au chômage de franges importantes de la population.

A pas de course, Biram s’est rendu ce dimanche à Aéré M’Bare, Gourel Thioga, Ndiawaldi Mango, Ndiawaldi Mouly, Debbay Hijjaj,Taapi Daaro, Mbeydiya, Mbahé. Il a promis de revaloriser les langues nationales à travers leur enseignement, le règlement des dossiers épineux le passif humanitaire, le foncier, l’édification de routes